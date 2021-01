El interior de los establecimientos de hostelería tendrá que permanecer cerrado desde el miércoles

Lunes, 11 de enero de 2021

El voraz avance en los últimos días de la pandemia del coronavirus en Castilla y León, ejemplificado a la perfección en los datos de la comarca de Ciudad Rodrigo, ha llevado a la Junta de Castilla y León a tomar medidas adicionales para intentar frenar la pandemia sin esperar siquiera al Consejo de Gobierno semanal de los jueves. De este modo, se ha convocado una reunión extraordinaria de este órgano para este martes en la que se aprobarán una serie de medidas propuestas por el gabinete de crisis frente a la enfermedad.

Lo que se aprobará en concreto este martes es que desde la medianoche del martes al miércoles se implanten en toda Castilla y León, al menos durante 14 días (hasta las 23.59 horas del martes 26), las medidas adicionales del nivel de alerta 4 que ya están activadas desde hace unas horas en las provincias de Ávila, Segovia y Palencia, ya que la situación epidemiológica en las mismas ya era bastante mala la semana pasada.

Esto supone que toda la Comunidad volverá a estar con las mismas medidas que hubo la mayor parte del mes de noviembre (desde el viernes 6), con un par de diferencias. Por un lado, los establecimientos de hostelería y restauración podrán tener funcionando sus terrazas sí así lo desean, permaneciendo cerrado el interior de los establecimientos (no estarán permitidas las terrazas-pecera totalmente cerradas). Sí podrán prestarse los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo.

Sí podrán seguir abiertos, para uso de los clientes, los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, y los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, socio sanitarios y sociales (incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil), los comedores escolares, y los comedores sociales. De igual modo, podrán funcionar los servicios de restauración en centros de trabajo, destinados a las personas trabajadoras.

La otra diferencia respecto al escenario de noviembre es que, según avanza la Junta, no se permitirá la asistencia de público a ningún evento deportivo (en noviembre sí podían asistir a los celebrados al aire libre). Respecto a ese ámbito, las instalaciones convencionales y centros para la realización de actividad física no oficial y no federada que no sean al aire libre deberán cerrar de nuevo sus puertas, quedando igualmente suspendida la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico, salvo las competiciones (y sus entrenamientos) que den acceso directo o cuyas fases regulares de competición desemboquen en fases de acenso a competiciones oficiales regulares de ámbito estatal.

De igual modo, también deberán cerrar sus puertas desde la medianoche del martes al miércoles los establecimientos y locales de juegos y apuestas, y los grandes establecimientos comerciales, salvo los individuales de menos de 2.500 cuadrados de superficie que tengan acceso directo e independiente del exterior. Fuera de los centros comerciales, se pueden mantener abiertos los establecimientos de comercio minorista (con las actuales limitaciones de aforo, que deberá ser indicado a las puertas de los mismos).