Fernando Pablos reprocha al PP provincial que apoye la dedicación parcial de la concejala no adscrita en Vitigudino

Jueves, 24 de diciembre de 2020

En respuesta a las declaraciones de la concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Vitigudino, María José Vicente, publicadas en este diario en relación a la querella presentada por el secretario provincial del PSOE por un presunto delito de injurias y calumnias tras que Vicente le acusase públicamente de haberla amenazado, Fernando Pablos señala que “si no rectifica, no me voy a quedar de brazos cruzados”.

Para Pablos “no deja de ser simpático que la señora Vicente diga que la política no debe salir de los plenos cuando pertenece a un Ayuntamiento que no convoca plenos, y esto no es una cuestión de política. Si ella dice que difiere de mí, que la situación que ha provocado es legal o ilegal, no hay ningún problema, yo me tomo las cosas bien. Pero lo que creo es que quien la haya aconsejado que dijese en falso que la amenacé, le ha hecho un flaco favor porque ella sabe que es mentira. Y a partir de ahí yo tengo la posibilidad en el estado de derecho de defender de la forma que considere mi honorabilidad y lo que no voy es a renunciar a ella, porque todos tenemos familia y amigos, y a nadie nos gusta que se digan y se le dé pábulo a cosas que son falsas; y hacer daño personal de forma gratuita, como ha hecho esta señora, no puede quedar en nada más que ‘es una cuestión política’. En política no todo vale, en política no vale atacar al adversario con mentiras, ni decir mentiras públicamente con algo tan grave como acusar a alguien de haber amenazado”, por lo que Pablos niega haber ejercido algún tipo de amenaza sobre María José Vicente. “En una conversación que acabó diciéndome ‘voy a ver el documento que me envías. Muchísimas gracias por informarme’, no puede haber amenazas”.

La polémica de fondo

En cuanto a la situación legal o no de Vicente por el cobro de una dedicación parcial siendo concejala no adscrita, para el secretario provincial de los socialistas “es muy relevante que la Consejería de Presidencia de la Junta haya dicho que no se puede tener un concejal no adscrito con dedicación parcial. Pero lo que me llama especialmente la atención es que habiendo promovido el PP la ley, la mantengan, porque donde se regula todo esto lo promovió la Junta de Castilla y León gobernada por el PP”. Aun así, Pablos se muestra cauto en cuanto al posible desenlace de la polémica al señalar que “hay que esperar a lo que digan los jueces. Yo siempre respeto a la Justicia”.



Fernando Pablos entiende que “cualquier dedicación de un concejal no adscrito es ilegal, se haya producido antes de ser no adscrito o se haya producido después. No incide para nada que la dedicación la obtuviera antes de ser no adscrito. En el momento que pasa a ser no adscrito comienza a cometerse la ilegalidad. Es una cuestión de saber algo mínimo de Derecho. Da igual cuando fuese el nombramiento, mantenerlo en el tiempo siendo no adscrita, es ilegal, y no lo decimos nosotros, lo dice de manera contundente el Procurador del común, que además dice que debe devolver el dinero cobrado; y lo dice la Junta de Castilla y León, que ha recurrido al Contencioso. Por eso nos parece difícil de entender que quien asesore a la alcaldesa, que será el PP, le haga mantener esta situación de supuesta palmaria ilegalidad”.

El secretario provincial del PSOE considera que “al PP en Vitigudino le preocupa más mantener la Alcaldía que la decencia”, y aunque Pablos no olvida que el Grupo popular tiene el apoyo de dos concejales más, uno de Contigo Somos Democracia y otro de Cs, lo que con Vicente suma siete apoyos de 11 concejales que conforman la Corporación, “si lo tuvieran tan claro, ¿por qué mantienen esta situación con las advertencias de ilegalidad que se les ha hecho? Es como si quisieran tener un colchón para no depender de otras personas. Les preocupa más mantener la Alcaldía que hacer gestión, que a mi parecer está siendo bastante pobre, más que la decencia política”.

Por otro lado, Pablos entona el ‘mea culpa’ y reconoce que “nuestro único error en Vitigudino es que la señora Vicente fuera en nuestras listas, porque tardó dos meses en cambiar de posición y traicionó a nuestros votantes, lo que para nosotros no tiene ninguna explicación”.

Aunque lo que para el líder de los socialistas salmantinos “es más sorprendente que el PP, que se lleva las manos a la cabeza con otras situaciones de transfuguismo, en Vitigudino se esté aprovechando de ello, lo que es de una incoherencia absoluta. El transfuguismo es exactamente igual de indecente en Vitigudino que lo es en Herguijuela de la Sierra, por poner un ejemplo de un Ayuntamiento que el PP ha perdido por tránsfugas; y nosotros vamos a continuar ahí, en Herguijuela o en Arapiles, denunciando estos hechos, porque entendemos que el transfuguismo lo que hace es pervertir la voluntad de los ciudadanos”.