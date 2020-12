Chabela de la Torre: voluntad de hierro

Viernes, 25 de diciembre de 2020

A veces parece que a Las Arribes le cuesta demasiado sacar proyectos adelante. Y no es porque no se luche lo suficiente o no tengamos gente que sea capaz de trabajar hasta el final en cualquier proyecto para sacarlos adelante. Haya esfuerzo, talento e inteligencia para llegar hasta el final y coronar ese final con el éxito. Sobre todo porque hay ejemplos claros del compromiso con el desarrollo.

La recuperación de la vía de la fuente de San Estaban hasta la Fregeneda y después hacia Portugal, como uso turístico en la comarca de Arribes es un proyecto que cambiaría definitivamente el signo de toda una zona que la geografía arrinconó en este extremo de España, al abrigo del Duero.

Declarada como BIC en el año 2000, durmiendo el sueño de los justos y la inacción de muchos políticos, solo una persona, ligada a la política, se interesó extraordinariamente por el proyecto hasta presentarlo a INTERREG por dos veces. En un momento en que mucha gente piensa que sufre un nuevo abandono, también es el momento de recordar quién es quién en esa historia de abandono.

Chabela de la Torre, mujer ligada a Lumbrales y a la comarca, recorrió cada palmo de la vía férrea y utilizó su posición de vicepresidenta de la Diputación para desarrollar una ingente actividad nacional e internacional en beneficio de su recuperación para uso turístico. El tradicional escepticismo de la Diputación ante este proyecto cedió ante la voluntad decidida de esta mujer que recabó toda la información existente, algunos intentos de recuperación fracasados, localizó los proyectos y las memorias e inició las entrevistas con todas las partes interesadas en la vía tanto en España como en Portugal. Entendió que era inadmisible para la zona el desmantelamiento de la vía, poniendo en juego todos los argumentos en favor de su rehabilitación.

La rehabilitación de la infraestructura y su entorno para su recuperación turística y la conversión en un Camino de Hierro, lo que parecía única propuesta viable, fue la brújula de jornadas interminables, numerosos viajes, redacción proyectos sólidos para su presentación en instancias europeas.



Las reuniones se hicieron con Adif, titular de la línea que tras numerosos encuentros comprendieron la importancia de la actuación en una zona despoblada y de frontera. De ahí salió un primer proyecto en el que era necesario primar la seguridad y la conservación de toda la infraestructura, (vía, túneles, puentes) a lo largo de los 17 kms desde Fregeneda a Barca d’Alva. Y se tramitó la cesión de uso y gestión por parte de Adif. En el 2018 el proyecto estaba ejecutado, todo el trazado de los 17 km rehabilitado y en condiciones de apertura. Incluso se consiguió una cesión de un vagón de la Fundación Ferrocarriles de España que se ubicó en la estación de la Fregeneda para su uso como oficina de recepción de visitantes.

Desde la Diputación, siendo Chabela de la Torre vicepresidenta y por la voluntad de hierro de que pudiera circular por la vía algún tipo de vehículo, se plantea una alternativa con la colaboración de la Cámara de Figueira de Castello Rodrigo, la agencia nacional de turismo Segittur y la Asociación Tod@via (movimiento civil transfronterizo muy activo y reivindicativo de su recuperación) para presentar el proyecto FERRONATURA a la convocatoria de INTERREG. Era un proyecto ambicioso de más de dos millones de euros que contempla la recuperación integral de todo el trazado desde la Fuente de San Esteban hasta Pocinho que prevé la circulación de vehículos turísticos no ferroviarios. El gran logro fue conseguir una carta de apoyo de Adif, que siempre había sido rehacio a permitir que nada circulara por la vía. Proyecto que no pudo ser aprobado en las convocatorias a las que concurrió, pero la persistencia en el trabajo es lo que logra el éxito y el cese como diputada de la Diputación hizo que nadie siguiera con el interés necesario el trabajo.

Lamentablemente, la política no siempre premia el talento ni la capacidad de trabajo. Y esa gran fuente de energía se pierde en beneficio del abandono. La comarca de Arribes no ha dado políticos con capacidad para generar proyectos de altura y por eso es necesario destacar a aquellos de los nuestros que han destacado como Chabela de la Torre y su voluntad de hierro en beneficio de esta tierra.