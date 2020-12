Historias de invierno y lana

Ilustración de S.Hee

El Invierno

se viste de blanco

se pone el abrigo

porque está temblando.

Se va a la montaña,

se mete en el río

y el parque y la calle

se llenan de frío.

Se encuentra a la lluvia

llorando, llorando,

y también al viento

que viene soplando

¡Eh sol, ven aquí conmigo!

le dice desde el camino,

pero el sol no viene

porque está dormido…

(Poema popular)

Llegó el invierno y, con él, la nieve, las heladas y el frío. Para pasar todo el invierno hoy queremos compartir hilos de lana que tejen palabras que abrigan, que acunan, que traen recuerdos, que alimentan, que hacen reír y son auténticos regalos. Tejen sueños e ideas, tejen historias que, en este caso, vamos a compartir -punto a punto- con mucho cariño.

Lili Lana. Paula Vázquez. Loqueleo.

(Reseña Canal Lector)

Lili Lana es una oveja diferente al resto del rebaño. Es soñadora, no repara en esfuerzos para lograr lo que se propone aunque sus decisiones la pongan en problemas. Lili quiere ser escritora, jinete, deportista, tejedora… El humor de la historia, sumada a la gracia de las ilustraciones de este estupendo libro-álbum, le hablan al niño de que es necesario luchar por los sueños que todos llevamos dentro. También de lo mucho que aprendemos de nuestras equivocaciones. Pero sobre todo, que aquellos que parecen diferentes, resultan muy valiosos para la comunidad.

Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. Magali Le Huche, Pípala.

(Reseña, blog Soñando Cuentos)

El libro, editado por Adriana Hidalgo editora (colección "pípala"), nos llega de la mano de Magali Le Huche, autora francesa que según cuenta ella misma, empezó a dibujar de pequeña porque tenía problemas para conciliar el sueño. Un libro con ilustraciones geniales, nada rebuscadas, con colores muy vivos, y donde la autora constantemente juega con las rimas. Un libro que puede ser divertido y aleccionador a la vez... porque a veces nos quedamos con la primera impresión y cometemos el error de no mirar el fondo de las personas, que puede ser muchísimo mejor.

La sorpresa. Sylvia Van Ommen. Fondo de Cultura Económica, 2004

(Reseña, Canal Lector)

Original historia protagonizada por una oveja que va de un lado a otro montada en su moto. Álbum sin texto, en el que los dibujos hacen una descripción perfectamente secuenciada de la frenética actividad del animal: toma medidas de su cuerpo, compra extraños botes, se esquila, teje..., y visita a su amiga la jirafa para sorprenderla con un original regalo. Resulta imprescindible la compañía del adulto en la primera lectura, para explicar al niño el significado de las tareas en las que se afana la oveja y entender su objetivo final.

LA JIRAFA

(Marisol Perales)

La pobre jirafa se muere de frío,

pues llegó el invierno

y no tiene abrigo, ni tiene bufanda,

por eso se arrima tanto al oso panda.

¡Qué suave que estás! ¡Qué calorcito me das!

La mamá jirafa llama a su vecina,

que es la oveja Fina.

¿No podrías darme un poco de lana?

Pues te la daré… si me da la gana.

¡Anda, Fina! ¡Por algo eres mi vecina!

Arráncame tú un mechón

pero con mucho cuidado,

no me hagas un chichón.

Y ahora ¿quién podrá ayudarme a hacer una bufanda tan grande?

Buscaré a la araña, que sabe tejer con las manos y los pies.

Y así, con ayuda y con mucha calma,

la mamá jirafa hizo la bufanda,

y a su hijita, con cariño,se la regaló

y no puedes imaginarte la alegría que le dio.



¡Ay, que calorcito que siento en mi cuello!

Y se fue a dormir porque le entró sueño.

Ovejita, dame lana. Isabel Minhós Martins / il. Yara Kono. Kalandraka.

(Reseña, Unpuntocurioso / Unpuntocurioso Aragón)

La ovejita nos presta su lana para poder crear una bufanda, unas medias, unos guantes y un gorro para abrigarse todo el invierno y no pasar nada, nada de frío. A través de un texto rimado y estructura encadenada, el lector irá tejiendo palabras calentitas para compartir todo el invierno. Ovejita, dame lana. –¿Para qué quieres mi lana? –Para hacerme un jersey y estar siempre calentito. Si me tapo la barriga un buen catarro me evito-. Aquí os dejamos también nuestra versión curiosa de la historias.

Las tres ovejitas. ¡Queremos nuestra lana! Pedro Ghergo / il. Alejandro Agdamus. Libros del Zorro Rojo.

(Reseña, Leoteca)

En este álbum ilustrado se cuenta la historia de tres ovejas a las que esquilan por primera vez. Un cuento desenfadado y divertido en el que las protagonistas encontrarán la solución para cubrir su cuerpo pelado: protegerse con los jerséis de colores que han hecho con su propia lana. Con esta historia los más pequeños podrán aprender de dónde viene la lana de nuestra ropa, qué hacen las ovejas en el campo, y cómo el miedo a lo desconocido puede superarse con las explicaciones cariñosas, en este caso de la madre.

OVIEJAS

Son una especie de abuelas

que viven en el sofá.

Tejen los cuentos de lana

que luego te contarán.

A lo bestia. Mar Benegas / il. Guridi. República Kukudrulu.

El hilo sin fin. Mac Barnett / il. Jon Klaseen. Juventud.

(Reseñan, blog Club Peques Lectores)

Anabel vive en una ciudad pequeña y fría, donde todo es del color blanco de la nieve o del negro del hollín de las chimeneas. Una tarde helada encuentra una caja llena de hilos de colores. Se va a casa y decide tejerse un jersey. Cuando acaba todavía le queda lana, así que le teje un jersey a su perro. Salen a pasear y encuentran a un niño que se ríe de ellos. Pero Anabel no se desanima, sabe que tiene envidia, así que teje un jersei para el niño y otro para su perro. Y aún le queda hilo, así que sigue tejiendo y tejiendo. Hace jerseis para todos y para todo: para el profesor, los compañeros del colegio, sus mascotas,... hasta para las casas, vehículos y árboles. Demostrando a todos que con esfuerzo y optimismo todo se consigue. (Seguir leyendo aquí). Además, podéis disfrutar de nuestra versión curiosa (y muchas más) con un solo CLIC en nuestro canal de videos de Youtube.

Sueños de lana. Mercè Sendino. Editorial Brosquil.

(Reseña, blog Biblioabrazo)

Tienen mucho encanto estos sencillos cuentos rimados en donde la ilustración toma protagonismo para embarcarte totalmente entre sus páginas. Si cuando lo contamos, lo hacemos proyectando imágenes en una pantalla y con musiquita de fondo, la expectación es total. Sueños de lana nos gusta por la poesía en sus rimas, en sus dibujos y en sus ideas. Seguir leyendo aquí.

El árbol soñador

(romance de invierno)

La nube blanca estaba en el cielo gris.

Tenía frío, mucho frío.

La nube se fue a buscar una cama donde dormir.

El frío dejó el árbol desnudo.

La nube se acostó sobre el árbol.

Y juntos empezaron a soñar…

El invierno ya está aquí.

Cuatro romances . Otoño, invierno, primavera, verano. Imapla. A buen paso.

Soraya Herráez.