El Salamanca UDS, más entrenadores que victorias este 2020

Martes, 24 de noviembre de 2020

Los datos son demoledores y para llevarse las manos a la cabeza. El Salamanca UDS lleva más entrenadores que victorias en este 2020. Aitor Larrazábal, Sergio Egea y Rafa Dueñas, por partida doble, son los técnicos que el conjunto charro ha tenido a lo largo del año, mientras que el número de triunfos es menor.

El vasco, exjugador del Athletic Club de Bilbao en Primera División, empezó el año en el cargo, pero fue cesado del mismo el 18 de febrero y el mexicano cogió -a modo de parche- las riendas del primer equipo hasta el mes de marzo, momento en el que se decretó en España el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Entonces, el anhelado argentino fue fichado el 14 de julio, aunque su despido se produjo tan solo cuatro meses después.

Si la situación en los despachos y los banquillos es paupérrima, la del césped no se queda atrás con tan solo dos victorias en once meses, aunque es cierto que medio año no hubo Liga por el cese de las competiciones no profesionales. Entonces, el conjunto charro solo pudo ganar al Real Unión (0-1) con Larrazábal como preparador en el curso 2019/2020 y al Coruxo (2-0) con Egea al mando en este.

De este modo, el balance de los entrenadores del Salamanca UDS en el 2020 es el siguiente:

Aitor Larrazábal

Victoria:

Real Unión (2-1)

Empates:

Osasuna ‘B’ (1-1)

Bilbao Athletic (1-1)

Derrotas:

Arenas de Getxo (2-1)

Amorebieta (0-3)

Logroñés (1-0)

Burgos (0-1) y despido

Rafa Dueñas

Empates:

Unionistas (1-1)

Guijuelo (0-0)

Izarra (1-1) y estado de alarma

Sergio Egea

Victoria:

Coruxo (2-0)

Derrotas:

Las Rozas (3-1) -Copa RFEF-

Deportivo de La Coruña (2-1)

Guijuelo (2-0)

Racing de Ferrol (1-2) -dirigió Carlos María por enfermedad del sudamericano-

Pontevedra (2-0) y despido