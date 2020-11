Esto no es un equipo campeón: ni Barbero puede salvar al Salamanca UDS de otro ridículo en Pontevedra (2-0)

Domingo, 22 de noviembre de 2020

El portero no logró evitar la derrota del conjunto charro con dos goles sobre la bocina en un duelo en el que Egea se jugó su futuro y volvió al 5-3-2, mientras que DeLorenzi fue expulsado

Esto no es un equipo campeón. Ni de lejos. Ni Dani Barbero pudo salvar al Salamanca UDS en un pésimo partido en Pontevedra en el que las sensaciones fueron nefastas (0-0). El portero no logró evitar la derrota del conjunto charro con varias intervenciones de muchísimo nivel en un duelo en el que Egea se jugó su futuro y volvió al 5-3-2 para demostrar que sigue sin dar con la tecla en la presente campaña. Además, DeLorenzi empezó como medio, terminó como central y fue expulsado por roja directa. Finalmente, Charles, de penalti, y Rufo firmaron los tantos.

El técnico argentino volvió a apostar por el 5-3-2 en un duelo importante, un sistema que ya utilizó en la derrota de Riazor con el Deportivo de La Coruña, con el objetivo de defenderse, no encajar gol y tratar de aprovechar las prolongaciones de Luis Madrigal para Puma en velocidad, mientras que ‘DeLo’ jugó en el medio con Llorente y Molina. Los del Helmántico, que lucieron un blanco inmaculado, empezaron muy sólidos en un campo complicado, pero poco a poco se fueron diluyendo.

Antes de los 20 minutos de juego, Charles y Rufo ya inquietaron a Dani Barbero con dos remates que no fueron muy certeceros por fortuna para los intereses visitantes. A partir de ahí, el Salamanca UDS no pasó del centro del campo y empezó a acumular amarillas con DeLorenzi, Sepúlveda y Lacerda. Lo de siempre. No fallan a su cita con la tarjeta antes del descanso. De hecho, Jonathan se jugó la roja por barrer a Charles con el balón ya parado tras un fuera de juego. Lo mejor del primer tiempo fue el 0-0.

Tras la reanudación, Egea dio entrada a Jorge Mora por Lacerda, mientras que un disparo de Álex González estuvo a punto de acabar en gol, pero su disparo se marchó por poco. Puma estuvo cerca de irse al vestuario antes de tiempo y el que sí lo hizo fue DeLorenzi al derribar a Charles en el momento en el que se plantaba en un uno contra uno con Barbero, que fue el salvador del equipo con dos paradones bestiales en acciones seguidas. Más tarde, Kristian también acudió a su cita con la amarilla…

El ex del Oviedo dio entrada a Uxío y Monárrez para intentar rascar una acción aislado, pero no hubo ni media opción más allá de un córner que despejó bien de puños Mario Fernández, ex de Unionistas. El meta madrileño salvó otra vez más a los suyos con otra parada felina, pero cometió un penalti y Charles marcó. En la jugada siguiente, Rufo, que sufrió el penalti, marcó el 2-0. A este nivel, la PRO es la Champions League para un equipo que está a años luz de lo que prometió.

FICHA TÉCNICA

Pontevedra: Mario Fernández; Zabaleta, Churre, Borja Martínez, Aitor; Imanol, Jorge Fernández, Xisco, Álex González; Charles y Rufo.

Salamanca UDS: Barbero; Luis, Kristian, Lacerda, Sepúlveda, Candelas; Llorente, Molina, DeLorenzi; Puma y Madrigal.

GOLES: 1-0, min. 88: Charles. 2-0, min. 90: Rufo.

ÁRBITRO: Enrique Gao Aladro (colegio asturiano). Expulsó por roja directa a DeLorenzi. Amonestó con cartulina amarilla a Charles; Lacerda, DeLorenzi, Puma, Sepúlveda, Kristian y Molina.

ESTADIO: Pasarón. Con público.