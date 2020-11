Aumentan los premios del Concurso de Decoración de Calles, al que se unirá otro de balcones y escaparates

Martes, 10 de noviembre de 2020

La delegada de Comercio del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Laura Vicente, ofreció en la tarde del martes una rueda de prensa para presentar las bases del 5º Concurso Navideño de Decoración de Calles, y de paso, para dar una visión general de cómo va a ser la Navidad en Miróbriga en este año tan diferente por culpa del coronavirus.

Según explicó, desde el Ayuntamiento, en colaboración con Afecir y los comerciantes, están poniendo en marcha un “conglomerado” de acciones con las cuales “implicar a la ciudadanía para vivir una Navidad diferente, pero bonita en la ciudad”, con el objetivo principal de que sea “atractiva para que adquieran en la ciudad los regalos de la campaña navideña”.

El alumbrado

Por un lado, en lo que respecta al alumbrado navideño en torno al cual ya difundieron una nota de prensa en la mañana del lunes, Laura Vicente incidió en que este año se va a producir un sustancial ahorro en el gasto por parte del Ayuntamiento, ya que por ejemplo no se van a alquilar luminarias como sí se hizo el año anterior, salvo una para las puertas de la Casa Consistorial (que será diferente a la estrella de las pasadas Navidades).

De este modo, de los 15.800€ que costó el año pasado tanto el montaje y desmontaje de las luminarias por parte de Electricidad Casado, como el alquiler de estructuras, este año se espera ahorrar unos 4.000-5.000€. A ese gasto hay que añadirle el del consumo de las luminarias, que también se va a reducir, además de por instalarse menos, por la colocación de temporizadores en aquellos lugares donde sea posible, de tal modo que se apagarán a la hora de inicio del toque de queda si éste sigue vigente.

Laura Vicente reflexionó respecto a aquellos que han planteado que no se ponga alumbrado atendiendo a la situación actual y que el dinero vaya destinado a ayudar por ejemplo al comercio, que en el caso de Ciudad Rodrigo, si se llegase a repartir como ‘ayuda’ el dinero que se invierte en luces entre todos los comerciantes (que ni siquiera sería legal a hacerlo), tocarían a muy poco dinero: “la factura del alumbrado no es tan grande, por lo que no iría a ningún lado”, de tal modo que “lo vemos más atractivo así; no tendría sentido no ponerlas”.

Aunque no se alquilen tantas estructuras, sí va a haber novedades, en concreto en la Avenida Conde de Foxá, ya que sus comerciantes se han puesto de acuerdo para comprar nuevas luminarias, que como las del resto de la ciudad, serán colocadas por Electricidad Casado dentro del contrato que tiene con el Ayuntamiento para este fin (hay que recordar que el Consistorio se hace cargo tanto del montaje, del gasto en consumo, y del desmontaje).

El Concurso de Decoración de Calles



Este alumbrado navideño se encenderá el jueves 3 de diciembre, mientras que al día siguiente, el viernes 4, se dará el pistoletazo de salida al objeto principal de la rueda de prensa de la tarde del martes, el Concurso de Decoración de Calles, que sigue teniendo como finalidad que los comerciantes de las distintas vías de Ciudad Rodrigo se pongan de acuerdo para instalar decoraciones homogéneas, luciendo de una forma especial que anime a pasear por las mismas, y por ende, haya un mayor número de visitas a las tiendas.

Este concurso tiene dos grandes novedades, una de ellas el aumento de la cuantía de los premios. Si hasta ahora se repartían tres premios de 500, 300 y 100 euros cada uno, ahora cada una de esas cuantías crece en 100€, quedando en 600, 400 y 200 euros. Desde el punto de vista de Laura Vicente, “puede ser un revulsivo para apoyar al comercio de proximidad, que se ha visto afectado por el cierre durante el estado de alarma y por la crisis económica”.

La otra novedad es que el jurado puntuará de una forma especial el uso por parte de los comerciantes de materiales reciclados para elaborar la decoración. De este modo, se les anima a darle una vuelta a las decoraciones que ya tuvieron en años anteriores, lo que permitirá “menguar” el coste de las mismas, así como dar mayor “creatividad a las composiciones”.

Aquellas zonas interesadas en participar pueden apuntarse hasta las 14.00 horas del viernes 27 de noviembre. Lo que deben hacer es recoger las solicitudes en la consejería de la Casa Consistorial o descargarlas de la web municipal www.aytociudadrodrigo.es, y una vez cumplimentadas, entregarlas en el Registro del Ayuntamiento. La decoración deberá estar montada hasta el 7 de enero, emitiendo su fallo el jurado tres días antes, el 4 de enero.

Para que no haya repetición de decoraciones de una calle a otra, se pide a los participantes que se pongan en contacto con Afecir (por whatsapp a través del teléfono 696 54 22 87, o por correo electrónico a la dirección secretaria@afecir.com) para comunicar su temática, y que así haya una coordinación.

Más novedades

Este ya clásico Concurso de Decoración de Calles se va a complementar este año con un Concurso de Decoración de Escaparates y Balcones, en el que podrán participar tanto comerciantes como particulares, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días. Al igual que en el Concurso de Calles, la participación en este certamen será colectiva, por calles o zonas.

Por otro lado, también se dará a conocer en los próximos días una iniciativa en materia de decoración en la que van a estar involucrados los escolares. Por último, Laura Vicente señaló que estaba firmado que se contase con 2-3 atracciones infantiles (el año pasado ya hubo una montada en la Plaza Mayor), pero ante la “incertidumbre” actual “no sabemos si se va a llevar a cabo y si tiene sentido hacerlo”.