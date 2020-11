A contracorriente. Alves de Faria siempre en dirección contraria: Un libro de Palimage para la Lusofonía, con dibujos de Rui Cavaleiro

Portada del libro publicado por Palimage, en Coimbra

El pasado viernes participé en la presentación online del último poemario “EM CONTRAMÃO”, obra del destacado poeta brasileño Álvaro Alves de Faria, de quien mucho y bien he escrito y traducido. No me extrañó el título, pues Faria siempre a ido a contracorriente, siempre ha encaminado sus pasos en dirección contraria a las monsergas oficiales y a los versos pueriles de muchos que se sienten ‘famosos’.

Para ser exactos, este nuevo libro lleva su firma como poeta, pero también la del otro autor del mismo, Rui Cavaleiro, quien aporta los dibujos y collages que dieron lugar a los escritos de Faria: él vio alguno de ellos en Internet, le gustaron y así se fue estrechando una relación entre poeta y artista, que recién ahora se han conocido y hablado, durante la sesión virtual de presentación, la cual tuvo su eje central en las reflexiones de mi querido amigo Victor Oliveira Mateus, poeta, traductor, filósofo , antólogo y director de revistas literarias y de pensamiento. Excelente, como siempre, la intervención de Victor.

Quien dirigía todo, desde Coimbra, fue el entrañable poeta Jorge Fragoso, editor de Palimage, bajo cuyo sello editorial salió el libro de Alves y Cavaleiro. Mientras Jorge hablaba, recordé que fue él quien en 2006 me pidió que tradujera a un buen poeta brasileño. Le pedí la obra, para ver si me interesaba, y claro, así fue como comenzó mi indeleble relación con este “Ex” llamado Álvaro Alves de Faria.

Los poetas Alves de Faria, Alencart, SatokoTamura, Cyro de Mattos y Jorge Fragoso, en Salamanca (foto de Jacqueline Alencar, 2013)

Entre el nutrido grupo de amigos y admiradores que seguían la presentación, fue grato ver y saludar a Leocádia Regalo, tan respetada por mí, bien como ensayista y como poeta. Y también recibir los saludos de Graça Capinha, profesora de la Universidad de Coimbra, o de Gisele Wolkoff, poeta paranaense ahora residiendo en Tokio. Y claro, a Stefania Di Leo, quien se sumó desde Italia, o Montserrat Villar…

Anote algunos nombres de quienes asistían a la amplia presentación, donde muchos leyeron un poema de Faria que les gustaba, o hicieron comentarios en torno a los mismos y a los dibujos de Cavaleiro. Entre otros, estos son los que recuerdo o bien me informa Jorge Fragoso: Adélia Silva, Maria Alves, Fernando Marinho, Paulo Ferreira, Paulo Borges Santos, Ricardo Serra, Josep Lluis Ribò, Miguel B. Pedro, António J. Costa, Maria João Lima, Rosa Barros, Luce Kérien, Aurélio Crespo, Carlos Azevedo, Dalila Veras Teles, Celso de Alencar, Valdir Rocha, Thereza Christina Rocque da Motta, Beth Brait, Fernanda de Almeida Prado, Isabel Cintra Nepomuceno, Raimundo Gadelha, Carlos M. Lima Azevedo, Mattia Faustini, Leila Ramacciotti o Gustavo Pimenta.

Faria, Pinto, Alencart, Fernández Labrador y Oliveira, en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo de Salamanca (Foto de Jacqueline Alencar)

Por mi parte, hice una breve intervención hablando sobre un dibujo de Rui Cavaleiro inspirado en la famosa foto de Robert Capa, esa titulada “La muerte de un miliciano”. También comenté algo sobre la portada del libro, donde la hiena parece acosar al lobo (Homo Homini Lupus), y alguna cosilla más, como leer un poema de Faria, traducido al castellano.

Aquí lo dejo conocer, junto a otros cuatro más, todos inéditos en nuestros idioma.

1.

La vida no tiene por qué ser diferente

de pronto todo explota

y la vida sube a los aires

como un pájaro de alas rotas

un amor de fuego prometido

esa sonrisa mentirosa en la cara

todo va a los aires

así como debe ser

un instante y todo pasa.

Álvaro Alves de Faria leyendo en el Teatro Liceo (2014. foto de José Amador Martín)

5.

Es mi D. Quijote

atravesando los desiertos de las almas

como si fuese a salvar al mundo.

Es mi Cervantes

en este paisaje de ruinas

cabalgando palabras

que se perderán.

Es mi D. Quijote

herido de sí mismo

por los molinos

que cortan la vida en pedazos.

Es mi Triste Caballero

que no sabe qué hacer.

46.

No es el Paraíso



pero te entrego lo que quieras de mí,

la planta más extraña,

el fruto de mi sabor,

te doy lo que no tienes

y que tendrás cuando lo desees,

pero no es el Paraíso

que me cubre la piel

que me hace respirar

y palpitar el corazón.

No es el Paraíso

pero aquí estoy presente

para vivir,

para sentir

y para comprender

las raíces de la tierra

las que viven como los temporales

que ya no logro contener.

El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, declara Huésped Distinguido a Álvaro Alves de Faria (2007, foto de J. Alencar)

47.

Me miro por dentro

pero el futuro está lejano,

me miro por mirarme

para alejarme de mí,

para que no me vea en ningún espejo,

me miro

por mirarme,

para verme mejor,

para sentir mejor lo que queda,

lo que me falta,

lo que desaparece

y que no vuelve más,

lo que se calló para siempre

y todo eso está en lo que miro

al mirarme por dentro,

una casa en ruinas,

todos los amores destrozados,

todos los silencios vivos

en la ausencia de mí mismo.

55.

Está muerta la naturaleza muerta

está muerta

la naturaleza está muerta

como están los músculos

del brazo izquierdo

como están los ojos cerrados

y los días que dejaron de nacer.

Están muertos sobre la mesa

en la naturaleza muerta

muerta naturaleza su vida posible

en lo que da en ese rastro

de tantos cortes

ese cuchillo que corta

está muerta la naturaleza

como muerta está la poesía

como muerto está el poema

como muerto está el poeta

como muerto está el hombre.

Naturaleza muerta que explica todo

sin palabras ni comillas

naturaleza muerta

en la memoria de la nada,

error de ser.

Leocádia Regalo, Álvaro Alves de Faria, A. P. Alencart y Jacqueline Alencar, en el Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca