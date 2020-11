El Ayuntamiento desvelará “en breve” el ‘desenlace’ del Carnaval del Toro 2021

Jueves, 5 de noviembre de 2020

> En elaboración

Una de las ‘tradiciones’ habituales de los plenos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo es que, una vez acaban las sesiones, los concejales se acerquen a algún bar a tomar algo antes de marcharse para casa. En la jornada del jueves, esto no fue posible cuando concluyó la sesión Ordinaria programada por el Consistorio porque se extendió tanto que cuando finalizó los bares ya habían iniciado ese cierre que no se sabe por cuánto tiempo se va a prolongar.

Y es que lo que prometía ser una sesión larga, pero no demasiado (ya que la base eran 3 mociones), terminó siendo extensísima, de 3h.07’, lo que hizo que acabase ya dentro del horario de ‘toque de queda’, provocando que volviesen a casa en horario ‘prohibido’ (aunque en trayecto legal ya que volvían de una causa justificada) al menos los concejales que estaban en la Casa Consistorial, que fueron casi todos los del Equipo de Gobierno, aunque en el Salón de Plenos sólo estuvo el alcalde Marcos Iglesias acompañado del Secretario, Carlos Hernández.

Lo más interesante que dejó el Pleno se produjo justo en el tramo final, cuando los concejales Carlos Fernández Chanca y Domingo Benito preguntaron qué va a pasar con el Carnaval del Toro 2021, y a qué irá destinado el dinero que posiblemente no se va a invertir en el evento. Como si el destino tampoco quisiera que se oyese lo que parece inevitable, justo en el momento de responder el alcalde Marcos Iglesias, su micrófono empezó a dar problemas, siendo parcialmente inaudible su contestación.

Sin llegar a confirmar nada todavía, el alcalde explicó que “en breve” se va a convocar una Junta de Portavoces (el órgano integrado por el alcalde y los portavoces de los 4 partidos con representación en el Consistorio mirobrigense) para tratar el tema del Carnaval, donde se estudiará una propuesta en cuya redacción están trabajando los servicios técnicos del Consistorio. Según expresó Marcos Iglesias, “no voy a decir cuál es el desenlace, pero se lo puede imaginar”, señalando que “el más dolido seré yo”, ampliando después ese lamento a todo el Equipo de Gobierno y a la Corporación.

En torno a la posible reubicación del dinero que se invierte habitualmente en el Carnaval, el alcalde no quiso concretar nada al no ser todavía oficial la decisión sobre el evento. A este respecto, el portavoz de IU-CR en Común, Domingo Benito, pidió que se destine a cuestiones de ámbito social, apuntando Marcos Iglesias que “ya veremos las alternativas”, recordando en todo caso que el Equipo de Gobierno está optando por destinar el dinero a crear puestos de trabajo, “es la mejor política social”, recordando que ahora mismo el Consistorio tiene contratadas 98 personas de forma temporal con sus correspondientes familias.

Las ferias ganaderas y sus fondos



Sobre otro evento que debería ser mucho más cercano en el tiempo, la Feria de San Andrés con la cual despide Ciudad Rodrigo cada mes de noviembre, la concejal de Ciudadanos Soraya Mangas pidió que al menos se intente celebrar en la ciudad la habitual Lonja en la que se fija la 1ª cotización del cerdo ibérico de bellota. Como es imposible desarrollarla en el Salón de Plenos, ya que siempre se abarrota, planteó que se pueda hacer en el Teatro Nuevo; pidiendo en todo caso que el Ayuntamiento no se desentienda por completo de las ferias, ya que por ejemplo con motivo de la Feria del Caballo o la Medieval no se ha hecho nada, cuando se podían haber organizado charlas o un pregón online.

Marcos Iglesias señaló en torno a la Feria de San Andrés en su conjunto que el objetivo era salvarla por su carácter puramente ganadero, pero “no va a ser posible; con dolor no se podrá hacer”, explicando Ramón Sastre en torno a la Lonja que se le ha planteado a la Diputación hacerla en el Teatro Nuevo, pero parece que no están muy por la labor de desplazarse, porque además están haciendo las sesiones online. En todo caso será “lo que decidan ellos”. Asimismo, el alcalde apuntó que al Ayuntamiento le da igual “hacer cosas online o no, pero es el sector el que tiene que decir algo”.

En torno a las ferias, Ciudadanos había planteado a través de una moción destinar el dinero que no se está invirtiendo en las mismas a la creación de unos bonos para así ayudar al deteriorado comercio mirobrigense. Tras exponer la moción Soraya Mangas, la delegada de Turismo Beatriz Jorge Carpio explicó que ya habían intentado hacer algo similar en materia turística en mayo, pero tras consultarlo a los técnicos, los bonos “no se ajustan a la legalidad”, de ahí que le llegase a pedir a la edil de Ciudadanos que retirase la moción.

Ese anuncio causó sorpresa en el resto de partidos, considerando que ‘algo se podrá hacer’, viendo que otros municipios de Castilla y León y de otras comunidades están implantando cosas similares, según expresaron Jorge Labajo, Domingo Benito y Soraya Mangas, quién mencionó que “no la puedo retirar porque no creo que todas las ciudades lo estén haciendo de forma ilegal”, añadiendo además que en la moción “no se dice una fórmula cerrada”, por lo que se puede ver en una Comisión la mejor opción legal. Tras insistirle Marcos Iglesias y Beatriz Jorge Carpio, Soraya Mangas finalmente aceptó retirar el concepto de ‘bonos’ de la moción, que salió adelante por unanimidad.