Jueves, 5 de noviembre de 2020

Soy propietario del bar ‘El Molinero’ de Villar de Ciervo y, como todo el mundo sabe a estas horas, mañana tengo que cerrar el bar al público por orden de la Junta de Castilla y León. No entiendo por qué se ha estigmatizado mi local cuando en los meses que ha estado semiabierto no se ha contagiado nadie en él, porque yo mismo me he preocupado de cumplir todas las normativas que día sí, día también, me han impuesto.

Yo mismo solicité y obtuve el ‘Sello de Calidad contra el coronavirus de la Cámara de Comercio’ y actuando conforme a mi compromiso he cumplido y he hecho cumplir en todo momento cada una de las normas que se han establecido al respecto.



¿Tanto contagiamos nuestros establecimientos que se nos obliga a cerrar? ¿Somos los culpables de la proliferación del virus? Si no es así, ¿para qué demonios sirve el sello de compromiso de la Cámara? Como todo en Espala, ¿un brindis al sol? Administren más medidas sanitarias para atajar un problema sanitario y dejen de una vez trabajar a los que se tienen que ganar el pan con su trabajo.