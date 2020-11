La Platafroma para la Defensa de La Covatilla advierte que la estación no estará preparada para la temporada invernal

Comunicado de la Plataforma para la Defensa de La Covatilla ¡Basta ya de tantas mentiras! Nos quieren vender la moto y no estamos dispuestos a comprarla. Las últimas declaraciones de la Sra. Alcaldesa son claramente es una vez más un intento por lavar la imagen de todas las partes implicadas en la nefasta gestión de la estación de esquí. Queremos y exigimos un cambio en la dirección, y que todos los responsables asuman responsabilidades. Pedimos la dimisión de la Sra. Alcaldesa como máxima responsable de la estación de esquí y del concejal delegado. No puede ser que tras perder casi un millón de euros de las arcas municipales en un solo año de gestión, sin hacer una sola inversión, sin realizar mejoras reales y viendo como cada día el desprestigio de la estación aumenta más y más, nadie haga nada. La noticia que hemos leído en Salamanca al Día nos viene a decir que todo quedará como está ahora mismo: el amigo de la Sra. Alcaldesa seguirá jugando a las estaciones de esquí con la Covatilla y quizá hasta le nombre director de una empresa municipal. Una persona cuyo currículo vitae es muy cuestionable. Sabemos que estuvo gestionando la estación con la antigua gestora Gecobesa, con unos resultados muy deficitarios. Pero después de eso, ¿qué ha hecho realmente? ¿Dónde y en qué ha estado trabajando? ¿Alguien ha revisado y contrastado esta información? Creo que ahora es el momento, antes de que la Alcaldesa blinde su contrato y tengamos que pagarle hasta su jubilación sin ver nunca buenos resultados.

Además, se realizarán contrataciones que no tenemos muy claras, como un técnico de media montaña, que no se entiende muy bien su función, a no ser que este puesto ya tenga nombre y apellidos. En cuanto a la situación actual, la pasada semana se mostraban unas fotografías en Entérate Béjar en las cuales se puede observar el estado de abandono en que se encuentran las instalaciones. Va a ser muy difícil, por no decir imposible, tener la estación en un estado óptimo, y lo que es más importante y más preocupante, con todas las medidas de seguridad que el visitante y el cliente requieren. No vale abrir por abrir. Además de todo esto hay cosas que no cuadran, pero éste es otro capítulo que ya trataremos. Nuestro objetivo es que la estación de esquí empiece a ser un referente en el Sistema Central y que se gestionen los recursos económicos de una manera eficiente y profesionalizada, que a tenor de los resultados en estos momentos no parece el caso. Pedimos que TODOS los partidos políticos de la oposición tomen nota y pongan cartas en el asunto y que se posicionen en cuanto a este tema tan importante (CS ya lo hizo y nos gustaría escuchar a los demás partidos su opinión en cuanto a la gestión y la dirección). Consideramos que aunque no el principal, la estación de esquí bien gestionada debería ser un motor muy importante para toda la comarca. Plataforma para la Defensa de La Covatilla