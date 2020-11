Amaro queda KO y al borde de las lágrimas en el entrenamiento: "Me he roto, me he roto"

Lunes, 2 de noviembre de 2020

Entrenamiento de los importantes en el Salamanca UDS este lunes tras la derrota en el derbi con el Guijuelo por muchos motivos. El cuerpo técnico, con Sergio Egea a la cabeza, reunió a la plantilla en el Anexo para hablar y replantearse la situación tras lo ocurrido en el Municipal Luis Ramos.

El argentino habló claro a sus futbolistas y pesos pesados del vestuario como Javi Jiménez, Antonio Amaro, DeLorenzi, Sergio Molina o Uxío tomaron la palabra para hacer autocrítica. Tras ello, los titulares realizaron ejercicios de carrera, los tres porteros -subió Maik- trabajaron con Lozano y los suplentes hicieron rondos.

En la parte final del trabajo llegó el gran problema del día. Antonio Amaro quedó KO y al borde de las lágrimas e hizo saltar todas las alarmas: "Me he roto, me he roto", dijo el '8'. Rápidamente acudió Egea y otros miembros presentes en la práctica para preocuparse de un capitán que se marchó en coche al estadio.

Además, Nacho López, que se golpeó con una valla, Puma Chávez con molestias en el cuádriceps y Monárrez con un problema en el glúteo/ingle no participaron en el entreno. or otro lado, cabe destacar que Luis Madrigal volvió con el grupo más de 15 días después tras superar su lesión. Además, Luis Martínez, que se fue antes de tiempo, pero sin problema aparente, al igual que Barbero, y Clay Silvas subieron del ‘B’.

SALAMANCA AL DÍA AMPLIARÁ SU GALERÍA EN BREVES INSTANTES

Fotos: Carlos Cuervo