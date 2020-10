El nuevo Cuartel de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo se construirá de 2024 a 2026 según los PGE

Jueves, 29 de octubre de 2020

El Gobierno de España ha dado a conocer esta semana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021, que deben sustituir a los que todavía están vigentes del último Gobierno de Mariano Rajoy, ya que no llegaron a salir adelante -fueron rechazados en el Congreso de los Diputados- los que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez para el año 2019.

El nuevo proyecto de Presupuestos trae varias inversiones específicas en la comarca de Ciudad Rodrigo (siempre puede haber otras englobadas en partidas más generales), siendo lo más relevante que por primera vez aparece en los PGE el proyecto de construcción de un nuevo Cuartel de la Guardia Civil en Miróbriga.

En concreto, figura en las partidas presupuestarias de la denominada Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), a la cual el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo aprobó la semana pasada cederle una parcela junto al Centro de Salud y Especialidades para llevar a cabo esa construcción, tras haber aceptado previamente la Guardia Civil la propuesta de que el Consistorio les dé una parcela para levantar un nuevo Cuartel.

Eso sí, pese a aparecer ya en los Presupuestos (con el epígrafe ‘GC – Salamanca – Ciudad Rodrigo’), se trata de un proyecto a largo plazo. En concreto, en las cuentas del Estado se fija como fecha de inicio de la construcción el año 2024, y como fecha de conclusión, 2026, con una inversión total de 2.762.000€, de los cuales en el año 2024 sólo se invertirían 101.000€.

Se mantiene la inversión en las Murallas y en la electrificación

Relativo a Ciudad Rodrigo, también repite en las cuentas estatales el proyecto de intervención en las Murallas de Ciudad Rodrigo, que se alarga en el tiempo respecto a lo presupuestado en años anteriores, pero a cambio, aumenta la inversión. En concreto, en las cuentas aprobadas en 2018 se planteaba una partida de 458.590€; en los presupuestos fallidos para 2019, 600.380€; y ahora, 1.062.270€.



Según el desglose de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, a este 2020 corresponden apenas 4.150€, quedando 1.055.120€ para el año que viene, 2021. Inicialmente, según el Presupuesto aprobado en 2018, esta intervención en las Murallas (inicialmente centrada en la restauración de la Puerta de La Colada) debía concluir en el año 2019, pero todavía no se ha llegado a poner en marcha.

En referencia directa a la comarca de Ciudad Rodrigo, los PGE siguen recogiendo asimismo el proyecto de electrificación de la vía férrea entre Medina del Campo y Fuentes de Oñoro. Según estas nuevas cuentas, el proyecto concluirá en 2023, con una inversión de 16.093.000€ en este 2020; 18.847.000€ el año que viene; 24.226.000 en 2022; y los 6.933.000€ restantes en 2023. Respecto a las cuentas aprobadas en 2018, el proyecto total, que supera los 140 millones de euros, concluirá dos años más tarde de lo previsto.

En estos PGE para 2021 tampoco hay rastro (al igual que no lo había en el proyecto fallido para 2019) de la intervención de Remodelación y mejora de las instalaciones del Parador de Turismo (centrada en la retirada de la hiedra que recubre los muros del edificio) que apareció en las cuentas aprobadas en 2018 con una partida de 1.000.000€ que no se han llegado a invertir.

Asimismo, no hay rastro en las cuentas del año que viene de todo un ‘clásico’ de los PGE: la construcción del tramo que faltaba de la Autovía A-62 entre Fuentes de Oñoro y la frontera con Portugal, en este caso por algo positivo, ya que ese tramo ya está culminado (aunque no haya entrado íntegramente en uso al no estar ultimados los trabajos en el lado luso para enlazar la Autovía).