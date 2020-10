El Payo cumplirá su viejo sueño de contar con una residencia para personas mayores

Lunes, 26 de octubre de 2020

Este martes 27 de octubre finaliza el plazo de presentación de ofertas por parte de empresas para encargarse de las obras de adecuación y ampliación de un edificio existente en la localidad de El Payo para convertirlo en una residencia para personas mayores, un viejo sueño que tiene el municipio que por fin va a hacerse realidad (si todo va bien, la residencia debe inaugurarse durante el año 2021).

Como explica a Ciudad Rodrigo Al Día el alcalde de la localidad, Agapito Pascual Silva, la residencia de mayores de El Payo comenzó a construirse en la calle Escuelas número 10 hace 30 años, y “estuvieron 18 años para hacerla, pero hemos tenido que derrumbarla todo, porque no cumplía nada” en lo que a normas se refiere (en concreto no cumplía lo que marca el Decreto regulador de las condiciones y requisitos para la autorización y el funcionamiento de los centros de carácter social para personas mayores).

En los últimos años, el Ayuntamiento de El Payo ha venido trabajando en el proyecto, de tal modo que ya está ultimada la cimentación, estructura y cerramiento del edificio (con una superficie total construida de 620,35 metros cuadrados divididos en dos plantas), “y ahora hemos englobado todo lo que queda por hacer en este contrato, porque es muy complicado hacerlo por fases pequeñas; porque así no terminamos nunca”.

El precio de salida de este contrato (para el cual se plantea un período de ejecución de 10 meses) es de un máximo de 585.252,02€, que con el IVA correspondiente sube hasta los 708.154,98€ de presupuesto, procedentes íntegramente de fondos propios del Ayuntamiento. El contrato será adjudicado a aquella empresa que ofrezca hacer la obra por menos dinero, siempre y cuando su baja respecto al precio original no sea considerada temeraria en comparación con la media de las ofertas presentadas.

Según el proyecto técnico diseñado por la arquitecta Laura Pellicer López, además de las dos plantas de piso ya existentes, se proyecta una planta baja de acceso nueva desde la calle Escuelas que responda a los requisitos de accesibilidad. Asimismo, se recoge la construcción de un adosado que albergará las zonas comunes. La residencia tendrá 13 habitaciones (en principio 11 dobles y 2 individuales) con sus baños correspondientes, además de un área de servicios generales con cocina, lavandería, almacenes y vestuarios de hombres y mujeres.



Como ya ha explicado en el pasado Agapito Pascual a Ciudad Rodrigo Al Día, en el pueblo hay gente muy mayor que vive sola (sus hijos residen fuera), que le han venido diciendo cosas como “Agapito, por Dios, aunque sea comer caliente, y de noche estar en una habitación que sepas que hay alguien al lado, cerca, por si me pasa algo, porque solita en casa sobre todo esas noches de invierno tan largas, pues es muy triste”.

En este sentido, hay que reseñar que esas personas mayores de El Payo no quieren abandonar la localidad donde han vivido toda la vida, apuntándole en algunos momentos al alcalde: “mientras pueda andar, salgo de la residencia, y puedo hablar con las vecinas, con gente que conozco, y puedo ir a mi casa a abrir las ventanas; si me llevan fuera, donde no conozco a nadie, ¿con quién hablo?”. Siempre que no surjan problemas y se cumplan los plazos establecidos, en 2021 el sueño de la localidad será una realidad.