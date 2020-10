Ilustrando la nueva normalidad

Mascarillas, hidrogel, distancias,… nos hemos acostumbrado a todos estos elementos que ahora forman parte de una nueva normalidad y hace un tiempo no existían en nuestra vida diaria. Ahora, integrados en el día a día de todos, nos extraña ver una película en la que los protagonistas no lleven mascarilla o entrar a algún local y no ser capaces de localizar el bote de gel hidroalcóholico.

Por eso compartimos una selección de ilustraciones que reflejan estos elementos integrados en nuestro presente y que demuestran la increíble capacidad de adaptación del ser humano. Somos increíblemente fuertes, Y dentro de unos años, estas imágenes serán, seguro, solo un recuerdo. Disfrutad con el arte de estos ilustradores y sigamos cuidándonos para tener el futuro que merecemos nosotros y especialmente los más pequeños.