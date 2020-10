Sergio Egea, a la prensa: “No sé si el dibujo lo voy a cambiar. Ustedes saben mucho más que yo a veces”

Viernes, 23 de octubre de 2020

Sergio Egea, entrenador del Salamanca UDS, compareció en rueda de prensa para hablar sobre el debut de su equipo en casa ante el Coruxo este domingo.

Vestuario tras la derrota: “Estamos bien y con la autoestima alta. Competimos bien contra el Deportivo y es lo que tiene el fútbol, pero hicimos un partido lindo”.

Liga muy corta: “Yo no la entiendo así. Vamos partido a partido y no me gusta escuchar eso de las Ligas tan cortas. Es una presión innecesaria, no quiero más exigencia del entorno”.

Partido distinto con el Coruxo: “Tenemos que tener liderazgo en casa y ser un equipo ofensivo que lleve el control del juego. Hemos agregado físico y vamos a competir mejor de local y visitante”.

Rival: “Espero un equipo digno y que compita en Salamanca, con una motivación especial de jugar en el Helmántico. Ya no hay grandes diferencias en Segunda B y nosotros tenemos que tener una identidad propia. Hay que pisar más área”.

Esquema: “No sé si el dibujo lo voy a cambiar. Ustedes (la prensa) saben mucho más que yo a veces. El sábado saben el dibujo y la alineación. Se lo dejo a ustedes”.

Presión: “Vimos al Coruxo en Zamora y tienen tocados. Presionan bien. Lo hemos estudiado”.

Bajas: “Madrigal es baja. 15 o 20 días, según el doctor”.

Duma: “Llegó hace poco y viene con siete meses de pandemia. Todos los futbolistas subieron de peso en ese tiempo”.

Arroyo: “Nos ha mostrado mucha calidad y puede jugar de central también. Falta la documentación”.

Falta verticalidad: “No me preocupa mucho. Hemos trabajado más y es un trabajo diario de conceptos”.

Público: “El público es lo más importante de este juego y sin ellos es como si el fútbol no existe. Lo veo por televisión y no lo entiendo, me encantan los gritos y que la gente disfrute”.

Críticas a Jiménez: “Yo sufro cuando me critican y tienes que ser fuerte. A nadie le gustan las críticas. Javi ha tenido errores, pero somos humanos y profesionales. Hay que ayudarle para sumar”.