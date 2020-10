La única aspirante en liza se hace con la plaza de Técnico de Turismo para toda la vida

Jueves, 22 de octubre de 2020

Aún restan los preceptivos trámites de formalización, pero el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ya ha encontrado a su Técnico de Turismo, al aprobar en la mañana del jueves la única aspirante que quedaba en liza el 3º y último examen del proceso convocado para cubrir de forma permanente en la plantilla municipal esa plaza de Técnico, en calidad de personal laboral fijo.

Como hemos ido publicando en los últimos meses, por esta plaza para toda la vida se interesaron un total de 7 personas, pero 3 de ellas no fueron admitidas al proceso por no cumplir todos los requisitos exigidos, otra no se presentó al primer examen, y otras 2 suspendieron esa primera prueba, de tal modo que sólo quedó 1 persona en liza, que a principios de octubre afrontó y aprobó el segundo examen, y en la mañana del jueves, la tercera y última prueba.

Como en los exámenes anteriores, esta última cita tuvo lugar en el Edificio Educativo Municipal de la calle San Fernando, donde la única aspirante, Mª Lourdes Sánchez Martín, tuvo que redactar por escrito, en un máximo de 3 horas, 2 temas de la parte de Materias Específicas del programa (uno de los 13 temas en torno a la gestión turística, y otro de los 19 temas sobre Patrimonio e Historia de Ciudad Rodrigo), que fueron escogidos por sorteo antes de empezar la prueba.

La propia aspirante fue la que decidió su suerte ejerciendo como mano inocente, sacando del saquito dispuesto a tal efecto los números correspondientes a los temas El turismo de interior: Características e identificación del turismo de interior. Principales magnitudes del turismo de interior. Turismo rural. Turismo de naturaleza. Turismo cultural, turismo lingüístico y turismo de congresos. Turismo activo y Territorio y población en Ciudad Rodrigo y comarca. Ejes de comunicación y medios de transporte.



Una vez la aspirante completó la redacción de los dos temas, tuvo que leerlos ante el Tribunal del proceso, que le puso durante la misma mañana del jueves por unanimidad una nota de 6,5, superando de este modo el 5 necesario para aprobar esta prueba, y al mismo tiempo, hacerse directamente con la plaza en juego al ser la única aspirante. Al no haber ningún aprobado más, no se llegará a constituir la bolsa de empleo en la que debían haber quedado el resto de aprobados para cubrir sustituciones.

Como Técnico de Turismo, Mª Lourdes Sánchez Martín ejercerá como coordinadora de esa área en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, tal y como explicó antes de comenzar el proceso selectivo la concejal de Turismo, Beatriz Jorge Carpio, de quién será su ‘mano derecha’. Entre otras funciones, la nueva Técnico se encargará de elaborar un Plan Estratégico de Turismo para Ciudad Rodrigo. Debido a las características del puesto (con mayor protagonismo en fines de semana, asistencia a ferias, etc.) la jornada de trabajo de la Técnico se distribuirá de forma semanal con un formato flexible, y en función de las necesidades del servicio.