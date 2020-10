Santa Teresa de Jesús, la influencer del siglo XVI

Viernes, 23 de octubre de 2020

Antes de que Salamanca fuera confinada perimetralmente, tuve la oportunidad de acercarme a Alba de Tormes para admirar la muestra temporal de Arte Sacro Teresiano en la Iglesia de San Juan de la Cruz (Padres Carmelitas Descalzos), organizada por el L aniversario de la proclamación de la Santa como Doctora de la Iglesia, siendo una de las poquísimas mujeres, y la primera, que ostenta este título. Si bien es cierto que ya conocía gran parte de su vida gracias a la excelente biografía “Teresa de Ávila y la España de su tiempo” del historiador recientemente fallecido Joseph Pérez, no dudé en aprovechar el poco tiempo libre que me sobraba para aprender más sobre la monja carmelita. Y es que nunca son suficientes las palabras y el tiempo que se le dedican a tan admirable mujer.

Esta exposición, a la que ya le quedan escasos días, sintetiza en diez obras de gran calidad artística, la vida de Santa Teresa y sus principales influencias que la llevaron a emprender un largo viaje durante toda su vida para reformar el Carmelo y fundar 16 conventos por toda la geografía ibérica. Congregadas frente al Altar Mayor de la Iglesia, se encuentran las piezas pictóricas y escultóricas que componen la muestra, rodeando simbólicamente una de las dos únicas copias que se conservan en el mundo de su doctorado eclesiástico. Entre todas ellas, se encuentran obras de la galería madrileña Nicolás Cortés Gallery, que se ha encargado de ceder obras de artistas exponenciales como son “San Jerónimo Penitente” del escultor Alonso de Berruguete, “La Agonía en el jardín” del pintor renacentista Paolo da San Leocodio o “La Burla de Cristo” de Giovanni Antonio Bazzi. Además de estas piezas, se han incorporado varias esculturas procedentes del convento carmelita albense. Tampoco quiero olvidarme de la presencia de otros autores como Pedro de Mena o Duque Cornejo. Pero quiero detenerme ante el busto de Santa Teresa del salmantino Antonio de Paz, que acaparó mi atención desde que entré en la Iglesia. Es una talla policromada de gran perfección y realismo que representa a la Santa en el momento de recibir la inspiración divina para escribir. Sus ojos pardos imbuidos de fe, elevan la mirada al cielo, a Dios, y observan con atención al espectador si éste se coloca frente a ella. Con la boca entreabierta, parece entonar las primeras palabras de “Camino de Perfección” para sus hermanas carmelitas del convento abulense de San José. Palabras ateridas en el tiempo y que perduran en el papel. Con pluma y libro en mano, invita al recogimiento y a la reflexión. Cabe destacar la presencia en la exhibición de cartas que Teresa escribió a sus hermanos, en las que se puede apreciar su cuidada y ya tan característica caligrafía. Sin duda alguna, una muestra excepcional que nos ayuda a entender mejor a la Santa. Hacen falta más iniciativas como esta para dar a conocer la riqueza cultural que atesoramos casi con celo en la provincia.



En mi regreso a Salamanca, no pude evitar pensar en el impacto de esta mujer tan fuerte y decidida en la sociedad de la época e inmediatamente la equiparé con una influencer de hoy en día, salvando las distancias, claro está. Teresa de Cepeda y Ahumada cautivó a todas las personas que la conocían, nobles y pobres por igual. Incluso Felipe II veía con buenos ojos sus fundaciones. Su vida supone un gran ejemplo, tanto para religiosos como para no creyentes. Teresa se ha convertido en un gran icono de la cultura popular y se sigue debatiendo largo y tendido sobre ella. Como alumno que soy, no he tenido nunca reparo alguno en citarla y exaltarla cuantas veces sea necesario, pues su figura es digna de estudio y no entiendo cómo es posible que no se le dedique ni un solo epígrafe en algunos libros de texto. Si la mística viviese en la actualidad, me pregunto qué pensaría de nuestra sociedad materialista y consumista en la que todo nos turba, todo nos espanta y todo nos falta.

Agradecimiento especial a la mujer que estaba en la exposición y que me guió y ayudó a interpretar los paneles explicativos.

