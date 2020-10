APCRA considera que ha habido un desembalse negligente del pantano e Irueña

Domingo, 18 de octubre de 2020

La Asociación de Pescadores de la Cuenca del Río Águeda (APCRA) ha emitido un comunicado de prensa para dar a conocer a la opinión pública lo que consideran un desembalse negligente por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero del agua acumulada tanto en el pantano del Águeda como en la presa de Irueña.

Según explican, en las últimas semanas se viene observando un desembalse “muy notable de aguas turbias” de ambos lugares, provocando una colmatación de lodos “muy preocupante” por todo el lecho del río Águeda a lo largo de más de 20 kilómetros. En este sentido, apuntan que el cauce del río desde la presa de Irueña hasta Ciudad Rodrigo ha cogido un color rojizo (más agudizado cuanto más cerca de las presas), con una capa de más de dos centímetros de un sedimento rojo en el lecho del río, afectando a la vegetación acuática.

Como consecuencia de la turbidez, “nos consta que poblaciones como El Bodón y Sanjuanejo han tenido problemas de suministro de agua”, temiendo que “acabe destruyendo el ecosistema acuático ya que los macroinvertebrados y otros pequeños seres y plantas tienen muy difícil su supervivencia”, augurando asimismo una mortalidad de peces por decaimiento ante la falta de alimento.

Tras una reunión de urgencia de su Junta Directiva, APCRA ha pasado a la acción. Por un lado, tras conocer también la denuncia de la turbidez del agua por parte de la Plataforma Riberas del Águeda, solicitando la eliminación del lodo del fondo del pantano, APCRA expuso la situación en el Consejo de Pesca celebrado el pasado 9 de octubre.



Por otro lado, el pasado jueves 15 el presidente de la Asociación, Juan José Prieto Vicente, logró contactar con la Confederación Hidrográfica del Duero para informarles de la situación, comentándole que “no se puede hacer nada; el agua sale por donde tiene que salir y dado el bajo caudal del pantano lo que hace es coger lodos del fondo”, explicándole que “se está desembalsando 1 metro cúbico por segundo y no se puede extraer más” porque no hay previsiones de lluvia.

Para APCRA, hay “controversia” con las respuestas recibidas, ya que la presa de Irueña está ahora al 35% de su capacidad, pero “está situación se ha repetido en años anteriores con el vaso del pantano mucho más lleno”.

Según explican, “casualidad o no”, tras haber hablado con la Confederación Hidrográfica, “nos hemos percatado que el problema de las aguas por debajo de los embalses se ha mitigado”, lo que les lleva a pensar, a su juicio, que “se ha cometido una actuación negligente”. Por ello, APCRA tiene previsto seguir con el plan de acciones determinado en su última Junta Directiva, reservándose la posibilidad de tomar las acciones legales oportunas y pedir las responsabilidades pertinentes.

En otro orden de cosas, APCRA comunica que la Orden de Pesca anual para 2021 será una prórroga de la correspondiente al año 2020.