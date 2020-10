Cómo han cambiado el ligue las páginas de citas para toda una generación

Viernes, 2 de octubre de 2020

El principal cambio entre cómo ligaban nuestros abuelos y cómo ligan los adolescentes es una gran capacidad de comparación

Las formas de ligar han cambiado drásticamente en los últimos años. Si los adolescentes de hoy en día preguntaran a sus abuelos por sus ligues, las historias que les contasen serían poco menos que increíbles para ellos.

Cosas como no poder hablar en todo momento, no poder verse mediante una videollamada, no sentir que el otro está ahí, aunque esté lejos... son difíciles de imaginar si no se han vivido.

La irrupción de internet ha marcado la diferencia en todos los aspectos de la sociedad. Desde los servicios financieros, hasta las compras, internet se ha convertido en un gran aglutinador al que todos acudimos y en el que tenemos una gran variedad de opciones entre las que elegir.

Con las citas pasa exactamente lo mismo e incluso con las páginas de citas. No en vano han surgido páginas que reseñan servicios de citas como https://paraencontrarpareja.com/, ya que hay tantas, que es difícil elegir la más adecuada.

El principal cambio entre cómo ligaban nuestros abuelos y cómo ligan los adolescentes es esa gran capacidad de comparación. Hace no tantos años, una persona solo podía elegir entre los jóvenes de su pueblo o su ciudad si es que vivía en una... entre sus amigos o, como mucho, los amigos de sus amigos. Ahora, internet ofrece la posibilidad de conocer a gente de todo el mundo y si bien es difícil viajar a Londres o Berlín a conocer a nuestro enamorado, desde luego es más fácil que hace unos años gracias a los vuelos de bajo coste (o lo ha sido hasta ahora con permiso del COVID), en los que internet también ha tenido mucho que decir.

Poder elegir no siempre es positivo. Los sociólogos han demostrado, mediante experimentos para estudiar el comportamiento del consumidor, que cuantas más opciones tienes para elegir, menos satisfecho te sientes con lo elegido. Si eliges unos pantalones, es una pena porque podrías estar más contento, ya que seguramente sean unos pantalones fantásticos, pero si es tu pareja, lo de no estar contento es bastante más delicado.



Por otro lado, el flirteo de ahora no tiene nada que ver con el de antes. Antes era difícil que dos jóvenes pudiesen tener intimidad, incluso aunque solo fuera para hablar, mientras que ahora, en cualquier red social, se pueden enviar mensajes privados.

Paradójicamente, el respeto a la privacidad también ha cambiado mucho y si antes tener privacidad era más difícil, ahora es más fácil, pero menos probable, pues todos publicamos nuestras vidas en diferentes redes sociales. Tanto es así, que es difícil controlar la propia imagen, ya que no solo depende de lo que uno publica, sino de lo que publican los demás.

Volviendo a las páginas de citas, han sido una brisa de aire fresco para muchos usuarios tímidos. No es igual de violento escribir un mensaje a un desconocido en una web, que tener que interrumpir su conversación con su grupo de amigos en un local. Las webs son una auténtica liberación para los tímidos. El ligoteo se ha democratizado.

Los más críticos, dicen que ahora la sociedad es más cobarde. Por ejemplo, recientemente varios medios de comunicación han señalado que muchas relaciones se rompen vía internet, no ya mediante un mensaje, sino mediante la mera desaparición. Muchas personas que no quieren afrontar el dolor de la ruptura, simplemente dejan de contestar los mensajes, dejando a sus parejas primero confusas y luego dolidas.

En definitiva, internet ha supuesto una explosión de las comunicaciones y esto conlleva cosas buenas, cosas malas y cosas simplemente diferentes. No podemos pretender volver a las citas de hace 50 años, pero al final, cuando dos personas se encuentran físicamente, las mariposas del estómago siguen siendo las mismas.

¿Y tú? ¿Prefieres las citas de ahora o las de antes?