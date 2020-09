Podemos CyL presentará una PNL en la Junta para declarar caducada la DIA de la mina de uranio

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

El secretario general de Podemos en CyL, Pablo Fernández, ha anunciado este miércoles en Salamanca que presentará en las Cortes regionales una Proposición No de Ley para instar a la Junta de Castilla y León a declarar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental emitida en 2013 para autorizar a la empresa Berkeley la construcción de una mina de uranio en el campo charro, concretamente en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes.

El líder de la formación morada aseguró que desde su formación política se oponen “frontalmente” a un proyecto que, a juicio de Fernández, “está causando un enorme destrozo medioambiental en el campo charro y que está trufado de irregularidades, muchas de ellas cometidas en connivencia con la Junta de Castilla y León”. En el mismo sentido, el secretario general autonómico reconoció ser “muy triste y significativo” el presentar una PNL “exhortando” a la Junta a hacer algo que debería hacer “de oficio”. Asimismo, añadió que esta situación “pone de manifiesto cómo en esta Comunidad sufrimos a un Ejecutivo antisistema que conculca constantemente la legalidad vigente, en este caso, poniendo la alfombra roja a un proyecto que es una tropelía medioambiental”.



Por otra parte, el secretario general de Podemos CyL ha querido denunciar que la Junta esté realizando “piruetas jurídicas” para evitar declarar la caducidad de la DIA e insiste en que “el hecho de tener un gobierno que emplee tretas y argucias para favorecer a una multinacional vulnerando la legalidad vigente nos parece deplorable”. Y es que como ha indicado el líder de la formación morada, una de las cuestiones que esgrime la Junta para no declarar la caducidad de DIA es que “se han iniciado algún tipo de obras” para la construcción de la mina cuando esta es el desvío de la carretera SA-322 “que la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente reconoce como obras ilegales”.

“Tenemos a una Junta que declara ilegal las obras de desvío de esa carretera y al mismo tiempo se aferra a esas obras para no declarar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental de la mina de Retortillo. Es decir, dice una cosa y hace la contraria”, concluyó Fernández, para quien este hecho “es una muestra más de cómo el PP y Ciudadanos se han convertido al marxismo pero de los hermanos Marx: esta es mi legalidad pero si no le vale, me aferro a una ilegalidad”.