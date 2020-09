Igea afirma por error que “preocupa” la actual situación de la pandemia de Ciudad Rodrigo

Lunes, 28 de septiembre de 2020

Lo apuntábamos en la versión original de esta noticia como opción más probable y al final estábamos en lo cierto: el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se equivocó en la mañana del lunes durante su visita a Salamanca capital (se reunió con el alcalde y con el presidente de la Diputación) al afirmar que “preocupa” la situación sanitaria en la que se encuentra la Zona de Ciudad Rodrigo.

En concreto, Igea dijo que había “problemas en Béjar, en Ciudad Rodrigo, en otros sitios en los que ha crecido la incidencia”, anunciando además que “vamos a tomar medidas, como estamos tomando en cada zona de salud de manera individualizada”. Estas declaraciones eran bastante sorprendes ya que los datos de la Zona de Ciudad Rodrigo no tienen ni punto de comparación, al menos en lo que a positivos por PCR se refiere, con los que se registran en la Zona de Béjar, donde en los últimos 7 días se han detectado hasta 32 positivos, frente a los únicos 5 de la Zona de Ciudad Rodrigo.

No sólo eso, sino que la situación de los otros grandes núcleos de la provincia salmantina es peor que la de Ciudad Rodrigo, y en un caso concreto incluso mucho peor que la de Béjar: en la Zona de Guijuelo se han registrado 72 positivos en la última semana. Además, en la de Alba de Tormes se contabilizan 29 en la última semana; en la de Peñaranda de Bracamonte, 25; en la de Santa Marta de Tormes, 17; y en la de Ledesma, 11.

Una vez advertido el error por la polvareda formada, desde la Junta de Castilla y León han comunicado que la situación de la Zona de Ciudad Rodrigo “no preocupa” a día de hoy, y que el vicepresidente Francisco Igea quiso decir Guijuelo en vez de Ciudad Rodrigo como la otra zona de la provincia de Salamanca que más preocupa a día de hoy.



Las declaraciones de Igea hicieron incluso que el alcalde Marcos Iglesias se pusiese en contacto con el Centro de Salud de Ciudad Rodrigo y con la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca para recabar información, y “ni en uno ni en otro había esa percepción ni esos indicadores de alarma”, por lo que ya todo indicaba que había sido “un error” del vicepresidente de la Junta “confundiendo Ciudad Rodrigo con otra población”.

En todo caso, “aunque no estemos en esa situación”, Marcos Iglesias aprovecha para volver a llamar a la precaución, ya que la Zona Básica de Ciudad Rodrigo está en color de restricción amarillo, donde se aconseja ‘Extremar las medidas de precaución y de prevención’ y ‘No realizar desplazamientos innecesarios’. Marcos Iglesias concluye que “la pandemia evoluciona, y no para bien, y nuestra ciudad no está exenta de riesgo”.