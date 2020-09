Una alumna de Economía de la USAL organiza el I Concurso taurino de aficionados prácticos online

Viernes, 25 de septiembre de 2020

Lucía Vicente Montero es alumna de 4º de Economía en la USAL y está haciendo las prácticas del Grado en la empresa Rookiebox, dedicada a la organización de eventos y concursos relacionados con la cultura y el arte. Sus raíces taurinas, entre Vitigudino y El Cubo de Don Sancho, despertaron desde niña su afición por la tauromaquia, así que no era difícil adivinar que en algún momento de su vida intentaría acercar sus conocimientos académicos a su pasión por el toreo.

Y precisamente eso es lo que ha logrado con la organización del I Concurso taurino de aficionados prácticos online, una alternativa para que los aficionados prácticos del toreo de manos den rienda a sus sueños y puedan ‘dar un muletazo’ por todo lo alto a la pandemia de coronavirus. “Se trata –como explica su impulsora- de un proyecto de carácter divulgativo que pretende, a través de las redes sociales, mostrar la pasión por el mundo de la tauromaquia. Es una iniciativa altruista, no tendrá coste alguno para los participantes”.

La idea de Lucía Vicente “nace inspirada en el Bolsín taurino de Rollanejo que se viene celebrando anualmente desde hace diez años en la finca municipal de Rollanejo, perteneciente al Ayuntamiento de El Cubo de Don Sancho, el único ayuntamiento de España que tiene en propiedad una ganadería brava”.

El principal objetivo de este concurso es que personas que no han podido dedicarse al mundo de la tauromaquia de manera profesional puedan cumplir su sueño de sentirse torero. “Siempre me he preguntado qué les lleva a los aficionados que no se dedican profesionalmente a esto, a arriesgar la vida y a ponerse delante de una res brava, y he llegado a la conclusión de que la pasión taurina la llevan en sus venas y que está por encima de todo”.

De esta forma, el I Concurso taurino de aficionados prácticos online “pretende fomentar y animar a los aficionados a que participen con sus videos y se divulgue esta afición, basada en el sentimiento y tan desconocida para mucha gente debido a las dificultades que conlleva poder realizarla si no te dedicas profesionalmente a ella. Además, se intentará crear una comunidad formada por aficionados de toda España para que se den a conocer”, añade Lucía.



Habrá varios premios para los mejores, aunque el principal será poder participar en el Bolsín de Rollanejo con la lidia completa de una vaca. La iniciativa está despertando un gran interés entre la comunidad taurina: “El apoyo y la colaboración que estoy recibiendo en este proyecto hace que cada día se me ocurran nuevas formas de enfocar esta plataforma. Lo último que se me ha ocurrido es plantearlo como una ‘Feria de aficionados prácticos’. Esta Feria dará comienzo el lunes 28 de septiembre y se desarrollará hasta el 11 de noviembre de 2020. Se podrá seguir a través de las redes sociales del concurso”.

“Creo que se puede crear una comunidad muy bonita de aficionados prácticos y del mundo taurino a través de este proyecto”, añade Lucía, que invita a todos los aficionados a participar y a seguir las redes sociales del concurso.

Bases principales del concurso

La inscripción es totalmente gratuita y el plazo vence el 11 de noviembre. Los participantes deberán enviar un vídeo de dos minutos de duración como máximo de su faena ante una res, admitiéndose un único vídeo por participante. Los participantes no podrán pertenecer a ninguna escuela taurina ni ser profesional del mundo de los toros, este es un concurso para aficionados prácticos.

Para mayor información e inscripciones:

Instagram: @aficionadospracticosonline

Facebook: Aficionados Prácticos Online.

Email: aficionadospracticosonline@hotmail.com