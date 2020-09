Aprobada en Pleno la dimisión de la Alcaldesa con los votos a favor del PP y la abstención de Tú Aportas y PSOE

Lunes, 21 de septiembre de 2020

Hoy se ha celebrado el Pleno Extraordinario a petición del Partido Popular, convocado ante la petición de dimisión de la Alcaldesa de Béjar por Tú Aportas que hacía presagiar una retirada del apoyo de éste último al actual Gobierno Socialista. Sin embargo Javier Garrido y Ana Vallejo, de TAB se han abstenido en la votación, al igual que el equipo de Gobierno; mientras que Francisca Andrés, de Ciudadanos, ha evitado pronunciarse abandonando la sesión antes de llegar al capítulo de las votaciones, por lo que ha habido un empate de ocho votos a favor de la dimisión y ocho abstenciones

Francisca Andrés culpa a los trabajadores de La Covatilla de que Ciudadanos no mantuviera su petición de dimisión de la Alcaldesa

El portavoz Popular, Alejo Riñones ha manifestado que su grupo representa al 47 % de los ciudadanos de Béjar y ha hecho un repaso a todo lo que se está dejando de hacer en la ciudad y a los servicios que se han cerrado durante esta legislatura. Ha valorado el Pleno como una forma de poner de manifiesto que la Alcaldesa ha perdido la mayoría para seguir en su cargo, cuando hasta sus propios compañeros se han abstenido.

Alejo Riñones, portavoz del PP, ha manifestado que no era su intención poner a Tú Aportas en la situación de una moción de censura en la que su misma abstención de hoy habría dado la mayoría al partido más votado, “le hemos pedido por las buenas a la Alcaldesa que se marche por no estar capacitada para llevar la Alcaldía y que deje a otro compañero al frente de la ciudad”.

Riñones considera que Elena Martín “ha quedado hoy invalidada” para continuar en el cargo que ostenta, manifestando que su grupo no tiene más pretensiones que seguir haciendo oposición, pero advierte que los Plenos Extraordinarios se pueden solicitar por la cuarta parte de los concejales, por lo que en su labor de oposición puede solicitar hasta cuatro al año. También anuncia que este pleno de hoy será recurrido, ya que no se ha desarrollado como marca la Ley, al haber sido cerrado por la propia Alcaldesa que ha tomado la palabra para defenderse, “despreciando a sus propios compañeros que tenían esa competencia”.

Para interponer una moción de censura se necesitan cinco concejales, un tercio de la corporación, pero el PP la descarta de momento, pese a contar con nueve representantes, pues le falta un voto afirmativo o la abstención de un concejal de cualquiera de los otros tres partidos. Riñones pone esa posibilidad sobre la mesa abriendo la puerta a cualquier alcalde, sin imponer para el cargo a ningún concejal de su grupo.

“En democracia es tan importante el gobierno como la oposición, no votar es lo mismo que votar abstención, y nadie puede menospreciar lo votado en un Pleno Extraordinario porque es un instrumento que la Ley pone en manos de la oposición, eso es lo mismo que despreciar la Ley”.

Ciudadanos considera un “paripé” la mesa de seguimiento de La Covatilla en la que pidió la dimisión de la Alcaldesa y una “pantomima” el Pleno de hoy

Francisca Andrés de Ciudadanos, ha salido del Pleno tras su intervención evitando con ello pronunciarse sobre la dimisión de la Sra. Alcaldesa y ha justificado su abandono de la sesión manifestando que su grupo no va a formar parte de lo que califica de “pantomima”, ya que considera que con esto lo que se logra es inestabilidad en la ciudad, en el equipo de Gobierno y en la corporación completa, Quiere que “a partir de ahora todos los grupos nos pongamos a trabajar por y para la ciudad”.

Ciudadanos fue el primero, de los grupos que apoyaron la investidura, que pidió la dimisión de la Alcaldesa si no se cesaba al Director de la estación de esquí, de esta petición surgió una reunión de seguimiento de La Covatilla en la que este grupo político mantuvo su solicitud del cambio de gestión de la estación, pero no la petición de dimisión de Elena Martín al frente de la Alcaldía de Béjar, pese a que tampoco se produjo el cese del Director.

Andrés hoy sostiene que nunca les ha gustado la gestión que se está haciendo de la estación de esquí y ha añadido que con aquella reunión lo que pretendía es que todos los sectores implicados y los trabajadores plantearan sus quejas y sus problemas, sus derechos y obligaciones, pero cuando llegó el momento abandonaron, por eso les culpa de que su grupo no siguiera defendiendo su postura y mantuviera su petición de dimisión de la Alcaldesa. Andrés ha calificado de “paripé” dicha reunión sobre La Covatilla en la que considera que sólo se plantearon medidas sobre el papel.

Tú Aportas se abstiene en la votación de la dimisión de la Alcaldesa de Béjar

Javier Garrido, portavoz de Tú Aportas se ha dirigido a la concejala de Ciudadanos, Francisca

La Alcaldesa sabía que aunque TAB siguiera pidiendo su dimisión no votaría a favor en el Pleno

Andrés para recriminarle su órdago con la petición que hizo hace unos meses del cese del Director de La Covatilla a cambio de su apoyo a la Alcaldesa, algo que considera “muy grave”, sobre todo porque el Director sigue trabajando y la Alcaldesa sigue en su puesto.

Ha mostrado su disconformidad porque el Pleno haya llevado aparejada la votación de la dimisión de la Alcaldesa, y sigue pidiéndola aunque los dos concejales de TAB se han abstenido en dicha votación, por considerar que era suficiente “un debate del estado de la ciudad”.

Ha reiterado que en su grupo las decisiones se toman de manera asamblearia y que su compromiso con el actual Gobierno Socialista sólo se limita a la investidura y a la liberación de la Sra. Alcaldesa. En cuanto a este último punto ha señalado que se sorprendieron, tanto por la cuantía de la liberación como por el tiempo de dedicación y aún así lo apoyaron pese a las muchas reticencias que hubo en la asamblea de Tú Aportas. La investidura y la liberación serán sus únicos compromisos con el equipo de Gobierno, ha repetido que seguirá apoyando los proyectos que considere que son buenos para el futuro de la ciudad, como ha venido haciendo hasta ahora.

Elena Martín no dimitirá de su cargo como alcaldesa de Béjar

La alcaldesa de Béjar, Elena Martín, ha manifestado que su grupo ha decidido no votar porque no le otorga al Pleno carácter de obligación resolutiva, ya que nadie puede obligarla a dimitir, y apela a la moción de censura como herramienta para resolver este conflicto. Considera que el Pleno no tiene validez jurídica aunque la Secretaria del Ayuntamiento haya manifestado que debía votarse.

La Alcaldesa ha manifestado que la votación en el Pleno no ha tenido ningún sentido, pese a que ha salido adelante con los ocho votos del Grupo Popular y las ocho abstenciones de PSOE y Tú Aportas; pero piensa que no deja de ser una solicitud sin consecuencias. Considera que “es una herramienta para hacer perder el tiempo” y no cree que realmente nadie quiera asumir la Alcaldía en este momento, “aunque algunos se propongan, de una forma sorprendente, para serlo; pero de lo que se dice a lo que se siente también hay una diferencia, yo soy Alcaldesa y estoy encantada de serlo, no me voy a echar para atrás”.

No le sorprende a la Alcaldesa que Tú Aportas se haya abstenido, porque aunque ya conocía el anuncio de su Portavoz de que iba a continuar pidiendo su dimisión; en la Junta de Portavoces Javier Garrido solicitó que no hubiera votación en el Pleno, “él en ningún momento ha querido votar…cada grupo político plantea su estrategia y yo ahí no tengo nada que decir”.