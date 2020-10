En defensa de la moralidad

El desván de la memoria

El Gobierno Civil de Gerona dirigió a los comercios, bares, restaurantes, etc., de esa provincia la siguiente circular pro-moralidad: "Ante la avalancha de turistas semidesnudos que invaden la provincia. El Sr. Gobernador recomienda "...no atender en los establecimientos públicos a las personas impúdicas en tanto no cubran sus desnudeces." Inmediatamente después se les explicará por qué se les niega la atención y el servicio que demandan."

No tardó en llegar la réplica desde las emisoras clandestinas: “La mojigatería del régimen llega al surrealismo. El gobernador civil de Gerona ha publicado una circular en la que recomienda a los dueños de los establecimientos públicos que no atiendan a los turistas que lleven descubiertos los brazos y las piernas. Nosotros nos preguntamos: ¿Exigirán a las mujeres que se cubran la cabeza con un velo negro y lleven en una mano una vela y en la otra un misal?”

“Cristina de Suecia”, el radiodrama con guión radiofónico de Antonio Losada y las voces principales de Maribel Casals y Ricardo Palmerola.



El pasado dieciocho de febrero de mil novecientos cincuenta y uno se casó el sha de Persia, Reza Pahlevi, con una princesa alemana llamada Soraya.

El Palacio de la Prensa presenta; "Eva al desnudo". Premiada con dos Óscar en mil novecientos cincuenta a la mejor película y al mejor director, Joseph L. Mankiewicz. NO-DO. Gravemente peligrosa.

A las nueve de la noche Radio Barcelona conectaba en directo con la iglesia de los Padres Dominicos para la retransmisión en directo del Santo Rosario para el hogar y los enfermos. Dirigido por el padre Arsenio Sánchez Puerto.

Curro Meloja (Carlos de Larra) retransmitía la crónica taurina de la última corrida en la plaza de las Ventas de Madrid, el primer coso del mundo.

