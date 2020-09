El Ciudad Rodrigo CF cumple su sueño de hacer retornar a Alberto Martín

Lunes, 7 de septiembre de 2020

El Ciudad Rodrigo CF presentó en la tarde del lunes al que posiblemente sea su último fichaje para la temporada 2020/2021, un viejo conocido de la casa cuya incorporación se ha ido madurando a fuego lento hasta que por fin ha acabado por dar el sí al proyecto mirobrigense. Se trata de Alberto Martín, jugador formado en la cantera del Ciudad Rodrigo, que dio su primer salto fuera de Miróbriga en la temporada 2012/2013, para jugar con el Santa Marta, con quién finalizó su etapa de juveniles.

En el verano del 2016, regresó al Ciudad Rodrigo para jugar con su primer equipo en Regional, permaneciendo dos campañas, hasta que en el 2018 le fichó el filial del actual Salamanca UDS, con quién ha estado también dos temporadas, la primera en Regional y la posterior en 3ª División. Durante estos dos cursos, ha sido llamado en varias ocasiones por el primer equipo del Club, debutando en 2ªB. Asimismo, el pasado verano hizo la pretemporada en México con ese primer equipo.

Finalizada esa etapa, vuelve a casa, “rechazando ofertas de categorías superiores”, como resalta el técnico del Ciudad Rodrigo, Aris Marcos. El propio Alberto Martín explica que “si me iba era a un proyecto que fuese deportivamente bueno y económicamente también, de un equipo bueno de 3ª para jugar playoff, pero no iba a estar en 3ª por estar en un equipo de media tabla”. En este sentido, David Tomé, integrante de la directiva del Club, apunta que “veía difícil que pudiera jugar con nosotros, porque tranquilamente podía haber jugado en 3ª o 2ªB, es jugador de ello, así de claro”.

Finalmente, aunque ha estado “esperando un poco más, a ver si salía algo”, se añade que “por tema de estudios, ya que voy a seguir estudiando, he decidido que quería quedarme en Salamanca”, y quedándose en Salamanca (en cuyos equipos de 3ª no quería jugar: “si me iba a jugar a 3ª era en otra ciudad”) “donde más a gusto voy a estar es aquí, es mi pueblo, y he estado siempre aquí”.

En este sentido, quiso mostrar su agradecimiento tanto a Aris Marcos como a la Directiva, quienes durante estos meses le han transmitido que “siempre quedará el Ciudad Rodrigo para mí”, y “al final eso también ayuda a la decisión: me han dado esa confianza, esa calma, de pensarlo tranquilamente”. En este sentido, Aris Marcos (quién le lleva “dando la paliza desde mayo por lo menos”) explicó en la tarde del lunes que Alberto Martín le había dado su palabra de que “iba a estar con nosotros salvo que le saliese algo que tuviera recompensa”.

Alberto Martín añadió que en este regreso a casa ha influido que “hay un muy buen equipo; este año hay un proyecto para ascender, y esa tiene que ser nuestra mentalidad, de todos y desde el primer momento: somos un equipo humilde como hemos sido siempre, pero tenemos que tener una mentalidad ganadora por el equipo y por el proyecto que hay; tenemos que buscar el ascenso y el año que viene estar en 3ª División”.

David Tomé manifestó que están “súperencantados de que esté con nosotros: es un gran jugador y una gran persona y tengo que darle mil gracias porque ha pensado más en su pueblo que en otros equipos”. En esta misma línea, Aris Marcos subrayó que su incorporación es “importante para nosotros, para el club, para la afición y para el pueblo, porque es muy querido”.

Aris Marcos conoce sobre el césped a Alberto Martín del año de 3ª División, aunque no jugó: tras dejar el Santa Marta, empezó a entrenar con el Ciudad Rodrigo, pero “no conseguimos hacerle ficha” porque no le dieron la carta de libertad de su anterior Club. De este modo, “lo conozco perfectamente, y como jugador es de 12, y como persona de 11”. Con la incorporación de Alberto Martín, la plantilla del Ciudad Rodrigo queda cerrada, salvo quizá un defensa, pero está “muy verde” el posible fichaje.