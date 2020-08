Villarino da nuevos e importantes pasos para lograr la implantación de proyectos de energías renovables

Martes, 25 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Villarino de los Aires dio este martes tres nuevos e importantes pasos para lograr la implantación de proyectos de energías renovables en su término municipal. Dos de estos pasos están relacionados con la reducción de tasas en el Impuesto de Actividades Económicas y del Impuesto de Bienes Inmuebles, y un tercero, el rechazo a las alegaciones presentadas al acuerdo de desafectación de 337 hectáreas de terrenos comunales destinados, en principio, a la instalación de una planta fotovoltaica de 250 Mw y un presupuesto de 125 millones de euros, lo que se traducirá en unos ingresos anuales para el Ayuntamiento cercanos a un millón de euros durante 40 años, proyecto impulsado inicialmente por Azora. Además, estos acuerdos también facilitarán la implantación de un parque eólico proyectado por Iberdrola en este término municipal.

El primero de los acuerdos adoptados por el pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria, era la modificación del artículo 10 de la ordenanza fiscal reguladora del IAE y que supone la bonificación de un 73% de la tasa para aquellas empresas que pongan en marcha proyectos generadores de empleo que resulten de interés para el municipio y que sean presentados a partir del 31 de diciembre próximo. La obtención de esta bonificación estará sometida al acuerdo del pleno previa solicitud de la entidad interesada.

El segundo de los acuerdos tiene la misma finalidad, generar un entorno idóneo que estimule la implantación de empresas que promuevan proyectos de energías renovables. En este sentido se modifica la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, a la que se añade un apartado a su artículo 10 por el que aquellas empresas que promuevan proyectos de interés para el municipio y generen empleo podrán obtener una bonificación del 31% de la tasa previo acuerdo plenario y a solicitud de las entidades interesadas.

Ambos acuerdos se aprobaron inicialmente con los cuatro votos a favor del equipo de Gobierno y tres en contra de la oposición, y ambos acuerdos serán expuestos por un periodo de 30 días para la presentación de alegaciones. En el caso de que no se presentaran alegaciones, sendos acuerdos pasarían a ser definitivos.

Para el portavoz del Grupo Villarino y Cabeza, formación en la oposición, estas bonificaciones en la tasa general que figura en las ordenanzas “no estarán justificadas”, sugiriendo –además- que debería aplicarse a otras empresas ya instaladas en Villarino, señalaba Javier Sendín.

Por su parte, el alcalde de la localidad, el popular Julián Martín, aclaró que los importes anunciados a los vecinos sobre lo que recibirá el Ayuntamiento como consecuencia de la construcción de la planta fotovoltaica proyectada por una empresa en Villarino tienen ya aplicadas las bonificaciones, que en el caso del IAE será de 249.000 euros anuales.

Según explicó Julián Martín, las modificaciones de sendas ordenanzas no hacen otra cosa que adaptar los valores impositivos a la media de los municipios de la provincia por estar claramente muy por encima y de este modo que Villarino resulte un lugar atractivo para la implantación de proyectos de energías renovables, pues a su favor, respecto a otros municipios de la zona que están luchando por estos proyectos, cuenta con la cercanía del punto de evacuación de energía. Como precisó el regidor, “si no adaptamos los tipos se irán a otros pueblos del entorno”, recordando que la bonificación, en el caso del IAE, trata de adaptar el tipo “del 3,70% al 1%, que es el que está establecido en los pueblos de la zona”, aseguró. Asimismo, el concejal de Hacienda, Antonio Ullán, en el caso del IBI, recordó que con la bonificación aplicada el Ayuntamiento de Villarino aún percibirá el 0,90% del valor catastral frente al 070% de media que se aplica en pueblos de la provincial. Asimismo, recordó que la aplicación de la modificación de las ordenanzas será parta todas aquellas empresas que lo soliciten y que el Ayuntamiento considere que merecen estas bonificaciones.

Alegaciones a la desafectación de terrenos comunales

También con el voto en contra de la oposición, el equipo de Gobierno acordó rechazar las 43 alegaciones presentadas al acuerdo inicial de desafectación de 337 hectáreas de terrenos comunales en la Media Trabanca. Julián Martín reprochó al grupo VyC que haya estado incentivando y facilitando la presentación de alegaciones entre sus socios, lo que para el portavoz de este grupo su actitud no deja de ser un ejercicio de democracia y de transparencia. Asimismo, el alcalde también recriminó a Javier Sendín sus palabras, una vez más, en las que aseguraba que VyC no está en contra de la implantación de empresas y proyectos generadores de riqueza para el municipio, invitando a Sendín, de nuevo, a apoyar los acuerdos adoptados por el pleno de la Corporación en lugar de “poner palos en las ruedas”, a lo que Sendín contestó diciendo que “poner palos en las ruedas sería ir al Juzgado”, decisión que aunque en principio no confirmó tampoco descartó con contundencia.

Sendín reiteró la posición adoptada por este Grupo desde el inicio del procedimiento de desafectación de los terrenos comunales, propuesta en la que aboga por la creación de la una Junta Vecinal que se encargara de la gestión de los terrenos y de la administración de los beneficios obtenidos en concepto de renta y que se destinarían a actuaciones en beneficio del conjunto del pueblo. Esta propuesta ha sido la presentada por una buena parte de las alegaciones presentadas, incidiendo, además, en que los terrenos no pueden destinarse a aprovechamientos distintos de los agrícolas y ganaderos. Otra de las alegaciones presentadas fue rechazada por haber sido presentara fuera de plazo. Tras este paso, el Ayuntamiento solicitará a la Junta de Castilla y León la desafectación de estas 337 hectáreas, que pasarán a ser bien patrimonial del Consistorio.

Aprobación de la ordenanza de aprovechamiento de Bienes Comunales

En la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del aprovechamiento de Bienes Comunales, sí se pusieron de acuerdo Gobierno y oposición, aunque no faltaron matices. En este punto se trataba de resolver y rechazar las tres alegaciones presentadas por la Junta Agropecuaria Local respecto a la aprobación inicial, un procedimiento que fue interrumpido con sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

El alcalde señaló el compromiso de los ganaderos, “que no han presentado ninguna alegación”, y el acuerdo para que las ordenanzas del aprovechamiento de Bienes Comunales beneficien a este colectivo. La única duda sobre el articulado recogido por la Ordenanza fue aclarada por el secretario y que hace referencia al pago que deberán soportar los ganaderos por el aprovechamiento de los terrenos comunales.

En este sentido, el Ayuntamiento establecerá cada año un canon que deberán hacer efectivo los ganaderos y cuya cantidad resultante será destinada nuevamente a la mejora de los terrenos comunales para la actividad ganadera.

El punto se aprobó por unanimidad.