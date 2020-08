“Un arco en Salamanca”, de la guatemalteca Ana María Rodas

Ana María Rodas leyendo sus poemas en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca (foto de Jacqueline Alencar)

En un correo fechado el 6 de julio de 2016, la notable poeta guatemalteca me escribía lo siguiente: “Querido Alfredo: Hace un par de días me pidieron un poema sobre Salamanca. Como resultado de mi visita a Salamanca hace algunos años, escribí algunos poemas. Te mando dos, que me gustaría que evaluaras. Personalmente prefiero el primero. Me salió de un tirón en aquellos días...”. Quien le había pedido el poema era Victor Oliveira Mateus, excelente poeta y traductor portugués, buen amigo de Salamanca y de sus Encuentros de Poetas Iberoamericanos. Luego tradujo “Un arco en Salamanca” y lo publicó, de forma bilingüe, en la antología “Salamanca, Raíz de piedra y Letras”.

Hace pocos días recibí otro correo de mi admirada Ana María Rodas, donde afirma su cvoluntad de dedicarme dicho poema: “Querido poeta, para mí sería un honor muy grande que mi poema ‘Un arco en Salamanca’ aparezca dedicado a ti en cualquier publicación. Entonces así habría una oportunidad de hacer público el afecto y agradecimiento que te tengo. Un abrazo cargado de cariño”.

Por ello, y como un privilegio, dejo conocer el poema que Ana María Rodas escribió tras participar en la Cumbre Poética Iberoamericana, celebrada en Salamanca el mes de octubre de 2005.

Por el centro de la Plaza Mayor: Raúl Zurita (Chile), Efraín Bartolomé y su esposa (México), Julieta Dobles (Costa Rica) y Ana María Rodas (Guatemala. Atrás, Ana Ilce Gómez (Nicaragua). Foto de jacqueline Alencar

UN ARCO EN SALAMANCA

Para Alfredo Pérez Alencart

Recostada sobre un arco de los que abrigan esta Plaza Mayor

/son parte esencial de ella/

advierto cómo poco a poco las luces van menguando

en silencio

Ese silencio que se abate sobre mí junto al frío de la noche

y transforma

este lugar que de día fue colmena

en un silencio dulce que aumenta a medida

que la luz artificial desaparece

y le da paso a la Luna creciente

delgada y tierna

como naciente uña de virgen

Horas atrás bajo el sol

las cuadradas piedras del patio de la Plaza Mayor

zumbaban en sonido coral

A la escuálida luz que se va escurriendo entre la nada

echo un vistazo a mi piel de mestiza americana

y recuerdo

la mañana

La estancia resonaba con palabras

/rozaron la piel encrespada del Atlántico/

vuelo de pájaros inmensos

susurros

premoniciones

que chocaron suavemente con la playa en la Península

Una orgía de palabras

Dejo la Plaza Mayor

me escurro

por una calle aún más oscura

alzo los ojos y muerdo las estrellas

las devoro con pasión

y camino sorbiendo los delicados jugos de la Luna

Veo hacia atrás y allí espera

fiel

poderoso

con la fuerza que le dieron los siglos

el arco de la plaza aquel a cuyo pie esparcí

mi amor por Salamanca

Ana María Rodas, Alfredo Pérez Alencart y Julieta Dobles (Foto de Jacqueline Alencar)

UM ARCO EM SALAMANCA

Para Alfredo Pérez Alencart

Encostada a um dos arcos que protegem esta Plaza Mayor

/que dela são parte essencial/

observo como pouco a pouco as luzes vão esmorecendo

em silêncio

Esse silêncio que sobre mim se abate com o frio da noite

e transforma

este lugar que de dia foi colmeia

num silêncio doce que aumenta à medida

que a luz artificial desaparece

e dá lugar a uma Lua que se afirma

delicada e terna

como virginal unha a despontar

Horas atrás sob o sol

as quadradas pedras do pátio da Plaza Mayor

sussurravam como afinado coro

Na esquálida luz que vai escorrendo pelo vazio

deito um olhar à minha pele de mestiça americana

e recordo

o amanhecer

A estância ressoava com palavras

/roçaram a pele encrespada do Atlântico/

voo de pássaros enormes

sussurros

premonições

que suavemente embateram na praia da Península

Uma orgia de palavras

Deixo a Plaza Mayor

deslizo

por uma rua ainda mais escura

levanto os olhos e mordo as estrelas

devoro-as com paixão

e caminho sorvendo os delicados sucos da Lua

Olho para trás e ali se mantém esperando

fiel

poderoso

com a força que lhe deram os séculos

o arco da Plaza aquele ao pé do qual plantei

o meu amor por Salamanca

Tradução de Victor Oliveira Mateus

JacquelineAlencar (Bolivia-España), César López (Cuba), A. P. Alencart (Perú-España), Ana María Rodas (Guatemala), Antonio Colinas (España) y Ana Ilce Gómez (Nicaragua), en Salamanca.

Ana María Rodas (Ciudad de Guatemala, 1937). Inició su carrera poética con la publicación de 'Poemas de la izquierda erótica' (1973), seguida de 'Cuatro esquinas del juego de una muñeca' (1975), 'El fin de los mitos y los sueños' (1984), 'La insurrección de Mariana' (1993), 'Recuento' (1998) y 'Esta desnuda playa' (2015). Ha sido distinguida con importantes galardones, entre los que se cuentan: Premio Nacional de Literatura "Miguel Ángel Asturias" (2000), el Premio "Libertad de Prensa" (1974), otorgado por la Asociación de periodistas de Guatemala y el Primer Premio de Poesía en el Certamen de Juegos Florales México, Centroamérica y el Caribe (1990). Fue Ministra de Cultura de su país. Su poesía ha sido traducida al alemán, inglés, italiano y portugués. También es autora de libros de narrativa y entrevistas.

Dedicatoria de Ana María Rodas a Alfredo Pérez Alencart