La salud lo primero, pero…

Consciente la Academia Sueca de que aquel físico llamado Albert Einstein era merecedor del Nobel -aunque su famosa Teoría era aún controvertida-, acordaron darle el Premio Nobel de Física 1921 de manera general y por otros importantes trabajos.

Con lo dicho, nada nuevo se descubre si advertimos que Einstein era un genio, y si mucha y grande fue su aportación a la ciencia, no por ello queda ensombrecido su dinamismo como pensador.

Sus frases, concisas y sabias, hoy compiten con las tan celebradas de Mark Twain o Groucho Marx. Y si nos pidieran destacar alguna sobresaliente y válida para todos los tiempos, sobre todo para los difíciles momentos que vivimos, señalaríamos aquella maravilla en la que enmarcaba que “la vida es como montar en bicicleta; si dejas de pedalear, pierdes el equilibrio”. Nosotros a esta frase le daríamos otro Nobel.

Aplicada a estos “covi-momentos” que nos ha tocado vivir, nadie duda que la vida debe continuar, y como en tantos momentos de la Historia, las fuerzas de choque y la logística, de quienes al final nadie se acuerda, siempre han ido por delante.

Qué habría ocurrido si durante el confinamiento no se hubieran abastecido las tiendas con fruta, pan, leche, carne, productos de limpieza, etc. O, más aún, si por temor al virus, no se hubiera atendido a los animales o cultivos y las tiendas hubieran permanecido cerradas. Esto sin hablar de la ausencia de lo imprescindible: personal sanitario, transporte, información, fuerzas policiales, servicios funerarios, etc.

Un confinamiento total es imposible. La bicicleta, como decía don Albert, tiene que avanzar; pero debe ser una bicicleta seria, por supuesto, no la que algunos sacaron después de la desescalada: esa inconcebible bicicleta “de paseo” -como si aquí no hubiera ocurrido nada- con la que vinieron los rebrotes.

No estamos inventando nada. Todo está en el manual de sensatez de los señores Illa y Simón. Si se atendieran bien solo dos de sus recomendaciones (uso correcto de la mascarilla y distancia de seguridad) sería absurdo pensar en un nuevo confinamiento.

¿Dónde está la duda? Es posible que con algunos rebrotes ya contáramos, pero no es de recibo que llevemos al “bichito” a “bailar pegados”. ¿Por qué Italia, espejo en el que tanto nos hemos mirado, el turismo de estos días echa monedas en la Fontana de Trevi? Algo estarán haciendo los italianos mejor que nosotros.

Comenzamos con el título “la salud lo primero, pero…”. Un deseo, claro está, pero también una pancarta que deberíamos colocar en todos los establecimientos de ocio. Así, si la gente no se desmadra y actúa con responsabilidad, ahorraríamos muchos contagios y el consiguiente cierre de negocios. Ese “pero…” es un homenaje a quienes se exponen más que nadie pero no comprenden el olvido y la falta de empatía.