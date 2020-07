La Zona de Ciudad Rodrigo registra un positivo ‘reciente’ de coronavirus

Viernes, 24 de julio de 2020

La última actualización por esta semana de las cifras de enfermos de coronavirus en las 7 Zonas Básicas de Salud por las que se reparten los 54 municipios de la comarca de Ciudad Rodrigo es bastante preocupante, con varios datos negativos.

El principal es que se contabiliza un positivo más por PCR en la Zona Básica de Salud de Ciudad Rodrigo, y esta vez no es ‘antiguo’ como ocurría en las últimas semanas, sino ‘reciente’, ya que según las tablas de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se ha detectado en los últimos 7 días. Según esos mismos datos de la Junta, hacia alrededor de un mes (no se puede precisar la fecha, ya que entonces no había actualizaciones diarias de datos) que no se detectaban positivos ‘recientes’.

El nuevo positivo se habría detectado en uno de los 3 nuevos tests PCR que figuran en los datos de la Zona Básica de Ciudad Rodrigo. En el global de las 7 Zonas, se contabilizan 12 tests PCR más, correspondiendo entre los otros 3 a la Zona de La Alberca, y 2 a las zonas de Fuentes de Oñoro, La Fuente de San Esteban y Tamames.

Los tests realizados en las zonas de Fuentes de Oñoro y La Alberca son bastante significativos, ya que en ambos lugares aumentan, en los mismos números que los tests, las cifras de personas enfermas y de casos activos, lo que supone, en el caso de Fuentes de Oñoro, que vuelva a contar con casos activos tras no tener ninguno desde hace casi un mes, desde el 26 de junio.

Esto hace que únicamente la Zona de Fuenteguinaldo no tenga casos activos en estos momentos entre las 7 Zonas Básicas de Salud, que tras haber marcado mínimo el martes y el miércoles con 20 casos, en apenas dos días han subido hasta los 28. En lo que respecta a las cifras de personas enfermas, quedan igualadas como zonas con menos casos Fuentes de Oñoro y Robleda, ya que ésta zona también registra un caso más.

Mientras, en la Zona Básica de Salud de Ciudad Rodrigo, la cifra de personas enfermas crece en 2 personas. En el total de las 7 Zonas Básicas, la cifra de personas enfermas aumenta en un solo día en 8 personas, siendo el incremento más alto en un solo día desde el lejano 31 de mayo, cuando la cifra pasó respecto al día anterior de 724 a 738.