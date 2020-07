Dos poemas salmantinos del mexicano Miguel Aguilar Carrillo

Los poetas Juan Cameron (Chile), Sonia Luz Carrillo (Perú), Miguel Aguilar Carrillo (México) y el maestro Alfonso Ortega Carmona, entonces director de la Cátedra de Poética Fray Luis de León (foto de Jacqueline Alencar)

A Miguel Aguilar Carrillo lo conocí en San Luis Potosí, durante el Festival Internacional de Poesía que por entonces dirigían Mario Alonso y Álvaro Mata Guillé. Era el año 2007 cuando escuché sus versos. Desde entonces admiro su poesía y aprecio su alta calidad humana.

Aquí dos poemas ‘salmantinos’, surgidos de su entrañamiento con nuestra ciudad y con su apreciable legado cultural. Él estuvo recorriendo nuestras calles y edificios a mediados del mes de octubre de 2008.

LA SECUOYA AL CENTRO DE LA UNIVERSIDAD

A Alfredo Pérez Alencart

De Fray Luis a Unamuno, la Historia

¿Qué es la Historia, qué el Pensamiento?

Ambos discontinuos | A la definición de Ser

se excluye la Historia

Fray Luis y el Decíamos ayer… | Nuevo relato

La agonía del cristianismo: La fe que no se duda no es fe

Grande es la importancia de una secuoya en el centro del patio

¿Árbol fuera de su sitio o mensaje de un más allá?

En Salamanca está la duda, lo que llaman algunos

Sabiduría | La Universalidad está aquí

en la Universidad del Gigante vegetal al centro

Ese centro de las palabras de Fray Luis

y las iluminadoras de Don Miguel

Gracias Salamanca por tu Universidad y tu frescura

en el pensamiento | Vida

del pensamiento y la poesía

Don de Dios que en tus entrañas guardas

lo que pudo ser y es | Gracias Salamanca

Gracias por tus grandes hombres, por tu río

y tus calles | Tierra de la poesía y el pensamiento

representada en la secuoya

y sus ramas que tienden al misterio

Agosto y 4 de 2018

Plaza Mayor de Salamanca. Foto de José Amador Martín NOSTALGIA

A Alfredo y Jacqueline Pérez Alencart

Ha dejado de llover | La plaza

está vacía | Un algodón conforma

al cordero o nube | Marca el rumbo de los pasos |

¿A dónde ir?

Vagar | Asir la lengua

de piedras que ennoblece el camino

y no soltar palabras | Si lo que vas a decir

no es más bello que el silencio

cállate | No soltar la lengua | Dejarla

entumecida en la hoja en blanco

para que alguien la interprete | Mallarme en su escritorio

con tu toga de mago ||

Ha dejado la lluvia ese rescoldo

seco de palabras | Ir por el camino

de las piedras | Dejar la lengua

paralítica entre los laberintos

salmantinos que evitan el moho |

Abastecer la música y recordar

que es mujer el silencio de los pasos

Nancy Morejón (Cuba) y algunos poetas del XI Encuentro: Alencart (Perú-España), Sonia Luz Carrillo (Perú), Graça Moura (Portugal), Aguilar Carrillo (México), Oquendo (Ecuador) y Correyero (España). Foto de Jacqueline Alencar

El poeta y editor Miguel Aguilar Carrillo nació en la Ciudad de México en 1954 y vive en la ciudad de Querétaro desde 1980. Egresó de la Escuela de Escritores de Querétaro, de la Sociedad General de Escritores de México; de 1999 a 2005 fue director de la misma. Su obra poética ha sido publicada en los medios editoriales más importantes de México, como La Jornada Semanal, Crítica, Luvina, Periódico de Poesía, entre otros. También ha merecido premios nacionales e internacionales como el Premio Internacional Letras del Bicentenario “Sor Juan Inés de la Cruz” y el Premio Internacional de Poesía “Desiderio Macías Silva”. En 2007 fue becario del Centro de Estudios Cervantinos con el proyecto “Pasión por el Quijote”. En tres ocasiones ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Querétaro con los proyectos: “Quitar la pátina”, “Pensar el ensayo” y “Sin duda es el paréntesis” Tiene publicados varios libros de poesía, entre los que destacan Oficios de la luz (1996), Hilvanes, condición de la memoria (2002), Asuntos personales (2003), Prestigio de estar aquí (2004), Laberinto del cuerpo (2006), Historias (2006), Muchacha en la playa (2008; edición española, 2009), Elegía por la sangre derramada (2011), Muchacha en la playa y + (2011), La cosa en sí (2010), Vida completa (2013), Lejos de juzgar a los espejos. Antología temporal (1973-2013), Los Poemas de Anamar (2016) y Entre la luz sitiada, áspera luz (2017) Cenizas donde hubo un cuerpo (2019) y Defectos escogidos (2019).

Alfredo Pérez Alencart y Jacqueline Alencar, en Salamanca (foto de José Amador Martín, 2018)