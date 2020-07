Ciudad Rodrigo ‘pone cara’ a los integrantes de la bolsa de voluntarios del Ayuntamiento

Martes, 21 de julio de 2020

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo rindió un sencillo homenaje en la mañana del martes a los integrantes de la bolsa de voluntarios que promovió al inicio del confinamiento domiciliario para la realización de tareas callejeras a personas que no pudiesen o no debiesen hacerlas, como por ejemplo personas mayores sin familiares cercanos que no debían por su edad salir a la calle para no exponerse a contagiarse de coronavirus.

En pocos días se apuntaron a la bolsa 40 personas, y al final acabaron siendo 54, una cifra que, en palabras del alcalde Marcos Iglesias, “para nosotros fue una sorpresa” y que “dice que Ciudad Rodrigo es una ciudad solidaria, entregada a la gente y en momento de dificultad”. De esas 54 personas, finalmente solo fue precisa la participación de 28, que fueron los convocados al acto de homenaje desarrollado en la mañana del martes en uno de los patios del Palacio de Los Águila.

La labor de esas 28 personas consistió principalmente, según explicó la delegada de Servicios Sociales Davinia Montero, en la realización de compras para personas mayores o vulnerables, que “han tenido que recurrir a extraños para que les echasen una mano” al no tener otra posibilidad según Marcos Iglesias. Además, se quiso agradecer al Hospital de la Pasión por facilitar comida todos los días a una familia que lo necesitaba.

El alcalde de Ciudad Rodrigo apuntó que esta bolsa de voluntarios (surgida después de que varias personas ya se hubiesen ofrecido por su cuenta en redes sociales a ayudar a quién lo necesitase) “ha sido uno de los brazos del Ayuntamiento para atender a los que más lo necesitaban”, considerando que el Consistorio “os debía un agradecimiento porque en el peor momento de dificultad os ofrecisteis para ayudar”, “exponiendo vuestra propia salud”.

El acto de la mañana del martes sirvió también para “poneros cara”, esperando que “no tengáis que volver a intervenir”. Davinia Montero agradeció asimismo la “disponibilidad” que han tenido estos voluntarios, cada una de los cuales recibió un llavero como “detalle simbólico”. La delegada de Servicios Sociales concluyó que “toda ayuda es poca”. Durante el acto, varios de los integrantes de la bolsa de voluntarios tomaron la palabra, mostrándose encantados de haber colaborado.