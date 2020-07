Villavieja de Yeltes abre sus piscinas con un sofisticado sistema de control del aforo mediante cámaras de conteo

Sábado, 4 de julio de 2020

Villavieja de Yeltes abría este sábado 4 de julio sus piscinas municipales tras un arduo trabajo de organización y coordinación para poner a punto las instalaciones, lo que ha motivado cierto retraso respecto a la apertura inicial prevista para el 1 de julio. La obra más destacada ha consistido en la creación de un nuevo acceso directo y no a través de los vestuarios como estaba diseñada anteriormente, lo que ha requerido después habilitar un baño y utilizar la anterior zona de entrada ahora como de salida. Otra obra importante ha sido la adaptación del espacio de la cafetería para facilitar el servicio.

Pero sin duda lo que llama la atención es el sistema de control de aforo tanto al recinto de la piscina como al de cada uno de los dos vasos, para lo que utiliza lo último en tecnología. Para el control del aforo al recinto de las piscinas se utiliza un código QR insertado en cada entrada o en cada abono de usuario, en ambos casos personalizados e intransferibles, lo que permite identificar incluso quienes se encuentran en el interior en el caso de resultar necesario. Y para el control de acceso a los vasos de baño, para el vaso de adultos se han instalado sendas cámaras de conteo de personas en cada una de las dos entradas, y otra en el acceso al vaso de niños. Este sistema, utilizado por centros comerciales para observar las preferencias de los clientes, permite en todo momento conocer el número de personas que hay en los vasos, el primero con un aforo de 120 personas y el segundo de 10. Asimismo, en la salida del recinto se ha instalado un sistema de rodillo que controla la salida de cada usuario.

Aunque el aforo de las piscinas de Villavieja sería de 600 personas de acuerdo al 75% de su aforo habitual, el Ayuntamiento ha decidido limitar a 300 personas el número máximo “para facilitar las medidas de distanciamiento en las zonas de césped”, señalaba el alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez. De hecho en algunas zonas del césped se pueden observar las parcelas individuales para baños de sol de 4 m2 y una separación entre estas de 1,5 m. En las zonas en los que lo ha permitido la longitud del césped, las parcelas se diferencian de los pasillos de paso por la longitud de la hierba, mientras que en las zonas donde no se daba esta circunstancia, momentáneamente se han empleado cuerdas para marcar cada parcela.

En cuanto a personal, el Ayuntamiento ha contratado a 11 personas, entre ellas dos taquilleros, tres camareros para la cafetería, tres socorristas y tres vigilantes (‘agentes covid’). “Lunes, miércoles y viernes se ofrece la venta anticipada de entradas en el Ayuntamiento mediante uno de los taquilleros, además de todos los días en las piscinas; y de los camareros, socorristas y agentes covid, dos trabajan cada día y uno descansa. Vamos a intentar prestar un buen servicio”, explicaba Jorge Rodríguez. Además, el Ayuntamiento ha ofrecido a los establecimientos locales que dan comidas poder vender y servir sus menús en las piscinas, de lo que se encargarían los camareros municipales, así como tapas, “a cambio las piscinas pondrán la bebida”, añadía el regidor, que reconoce que la segunda propuesta no ha tenido demasiado éxito.

En cuanto la aceptación de los vecinos de que el Ayuntamiento haya decidido abrir las piscinas, el alcalde villaviejense aseguraba tener “más abonados que otros años, por la tarde 260 personas han sacado el abono, y unas 110 por la mañana”, aunque matizaba la existencia de escasa demanda de entradas en venta anticipada.

En cuanto a la posibilidad que se ofrece a los compradores de abonos de liberar mediante una app su plaza los días que no tengan pensado acudir a la piscina y así facilitar que otra persona pueda acudir sin sobrepasar el aforo, el regidor señaló que los compradores de abonos apenas liberan entradas por los días que no acudirán a la piscina, “la gente quiere que no haya demasiado aforo, pero en principio tampoco hay demasiada demanda en venta anticipada, aunque estamos al principio. Imagino que en el mes de agosto muchas tardes toquemos el máximo de aforo con gente de otros municipios”.

Liberación de entradas por los abonados

Otra de las medidas singulares puesta en práctica por el Ayuntamiento de Villavieja ha sido la creación de una app (aplicación para móvil) que permite a los abonados liberar aquellas jornadas en las que no tengan previsto acudir a las piscinas, lo que facilita que el Ayuntamiento pueda sacar a la venta entradas anticipadas de acuerdo al número de plazas liberadas. A su vez, como “estímulo económico”, el abonado recibirá al final de la temporada el importe correspondiente a las jornadas liberadas. Además de la vía telemática, los abonados podrán liberar jornadas de manera presencial en el Ayuntamiento “para que todos puedan hacerlo sin problemas”, añadía Jorge Rodríguez.

También como medida excepcional, los abonos (familiar e individual) son de media jornada (mañana y tarde) para llegar así a un mayor número de personas, por lo que el precio también se ha reducido un 30% respecto al del año anterior. La jornada de mañana discurre de 12.00 a 16.00 horas y la de tarde de 17.00 a 21.00 horas, quedando de 16.00 a 17.00 horas libre tiempo suficiente para limpieza y desinfección de las instalaciones.

PRECIO DE LOS ABONOS

Familiar: 60 euros

Individual mayores de 16 años: 35 euros

Individual menores de 16 años: 20 euros