IU-CR en Común ve al Equipo de Gobierno demasiado preocupado por “toros y procesiones”

Lunes, 15 de junio de 2020

Destacan que no ha habido novedades en política social y que el Equipo de Gobierno “asume muy mal” cualquier crítica

Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común emitió una nota de prensa en la tarde del lunes para valorar el 1º año que se cumple de la actual legislatura, en la cual consideran que, “a la luz de los acontecimientos y las acciones”, “han cambiado claramente las prioridades” del Ayuntamiento mirobrigense, pasándose de una legislatura en la que las prioridades fueron la mejora de las políticas sociales, el avance de los servicios públicos y la participación ciudadana, a otra en la cual “la mayor prioridad” del Equipo de Gobierno del Partido Popular han sido “las capeas y las procesiones, dejando congeladas el resto de prioridades”.

Desde su punto de vista, Ciudad Rodrigo “se ha congelado” en lo relativo a política social, mejora de los servicios públicos y “la construcción de un municipio para todos y todas”, considerando que el actual Equipo de Gobierno es “profundamente conservador, con una mirada antigua y, en ocasiones, recalcitrante”.

En materia económica, IU-CR en Común resalta que el actual Equipo de Gobierno se ha encontrado con una situación “envidiable”, mientras que en el inicio de la anterior legislatura hubo que hacer un Plan de Ajuste durante dos años debido a un “agujero presupuestario”. Mientras, en materia de impuestos, IU-CR en Común recuerda que el PP estuvo los 4 años en la oposición “hablando de bajadas de impuestos”, pero una vez en el poder “no ha habido ninguna decisión relevante y ya no se habla de dichas bajadas”, concluyendo que “es el problema de estar toda la legislatura haciendo demagogia y engañando a la gente”.

En el análisis de IU-CR en Común se pone el foco en las políticas sociales, resaltando que ahora “se encuentran congeladas” tras el “esfuerzo sin parangón” para su mejora en la anterior legislatura: “en un año no se ha avanzado nada” en esa materia. En este sentido, explican que no se han creado líneas de ayudas nuevas, ni políticas específicas, y que solo se ha “mantenido lo existente”, realizando “algunos cambios cosméticos, en algunos casos de dudoso encaje legal”.

Además, denuncian que ha habido incluso intentos de “desmontar lo existente”, como el intento de implantar horarios en La Fábrica, o que “a estas alturas” todavía no se sabe qué va a ocurrir con la Semana de la Juventud, y que la ejecución del Plan de Juventud está “prácticamente paralizada”. De igual modo, critican que en el Presupuesto Municipal no se hayan incorporado mejoras sociales para responder a la crisis del coronavirus.

Por otro lado, destacan que es el 1º año en los últimos 5 sin rebajas en los precios de la Escuela Infantil, que no se ha creado ninguna nueva línea de ayudas a familias, y que no han aumentado las partidas destinadas a becas escolares, nacimiento y/o adopción, transporte escolar o alquiler. Asimismo, tampoco ha habido cambios en las ayudas a entidades vecinales, deportivas, juveniles o AMPAS, y no ha habido convocatoria de nuevas subvenciones para las entidades que quedan por regular (culturales y sociales).

Respecto a los servicios públicos, IU-CR en Común dice que “no se recuerda un tiempo de mayor anomia y parálisis”, sin “ningún cambio significativo”, entendiendo además que la acción del Equipo de Gobierno “no está encaminada a la defensa de la ciudadanía, sino de los intereses de las empresas concesionarias”.

En materia de infraestructuras e inversiones, la formación cree que el Equipo de Gobierno “se ha limitado a continuar o inaugurar proyectos previstos o iniciados en la anterior legislatura”, presentándose “a bombo y platillo” obras que el PP se encontró en ejecución o finalizadas como la pasarela sobre el Águeda o el paso de la vía del tren. Para IU-CR en Común, “a falta de ideas y propuestas”, el actual Equipo de Gobierno está “exclusivamente preocupado por impulsar nuevas capeas y por garantizar una presencia municipal en los actos religiosos”.

Por último, destacan que el PP “asume muy mal” cualquier crítica, apuntando que en su etapa en la oposición “comenzó un modo de hacer política basada en la descalificación personal, los argumentos ‘ad hominem’ y el uso de las medias verdades como herramienta partidaria” que “se mantienen en la actualidad” estando en el poder. De igual modo denuncian que “nadie ha dado debidas explicaciones” del largo período de tiempo que estuvo el PSOE con un integrante menos tras la renuncia como concejal de Azahara Martín, “limitando la acción de la oposición”.