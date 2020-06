Jueves, 11 de junio de 2020

Salamanca no pasará el lunes a fase 3, a pesar de que hace unos días la Junta proponía que lo hiciese toda la comunidad. Sin embargo, este jueves, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, avanzaba que en su reunión de esta tarde con el Ministerior solo pedirán ese avance para algunas provincias. En concreto para Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora.

Así, Salamanca, junto Ávila, Soria y Segovia, seguirá una semana más en fase 2 por “prudencia” y debido a su cercanía con Madrid. De cualquier modo, para toda Castilla y León sólo será posible la movilidad provincial, independientemente de que unas pasen a fase 3 y otras sigan en la 2.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, recalcaba la buena disposición de los alcaldes de las capitales de provincia afectadas, incluida Salamanca, ya que se han mostrado comprensivos y colaboradores en todo momento, tras el anuncio de esta medida.

“Estamos avanzando”, añadía Igea, mientras Casado comentaba que “la diferencia entre fase 2 y fase 3 está relacionada con los aforos de algunos lugares, pero de verdad que vamos bien, pido que sigamos teniendo paciencia porque creo que merece la pena. Esto no es un castigo, es una medida de seguridad, lo que queremos es que no haya rebrotes, que no haya más muertos, que no haya más casos”.