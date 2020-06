Pocos cangrejos en el inicio de la temporada

Viernes, 5 de junio de 2020

Pocos cangrejos en el inicio de temporada en los ríos y riveras de la comarca de Vitigudino. Los más madrugadores acudían el pasado lunes en busca de este sabroso crustáceo y se llevaban como sorpresa la escasez de ejemplares de Procambarus Clarkii, nombre científico del cangrejo americano, única especie que habita nuestras aguas tras la desaparición del cangrejo autóctono consecuencia de la afanimocosis, hongo que tuvo como portador al también llamado cangrejo de las marismas.

Uno de los motivos de la escasez de cangrejos en este inicio de temporada es el alto caudal de los ríos, especialmente tras las abundantes lluvias del pasado fin de semana en la zona del Campo Charro, espacio del que recogen sus aguas, principalmente, los ríos Huebra y Yeltes, dos de los cauces más cangrejeros de la provincia con el Uces.

Al margen de este hecho, también se ha podido constatar una reducción importante de cangrejos en la zona alta del Uces, tal vez ocasionada por las crecidas de primeros de la primavera, aunque también pudiera deberse a la presión que está siendo sometida esta especie por parte la Administración por ser una especie invasora de las peor vistas en nuestros ríos, sin tener en cuenta que sirve de alimento principal a especies protegidas y en peligro de extinción como la cigüeña negra y la nutria.

Hay que recordar que cada pescador podrá utilizar un máximo de 20 reteles, de no más de 50 cm. de diámetro, en un espacio no superior a 100 metros lineales sobre la orilla del río, y que podrá utilizar trozos de pescado como cebo. Todos los reteles deberán estar numerados e identificados con el nombre y DNI del pescador, y no hay cupo ni talla.

A pesar de los escasos resultados de estos primeros días de la temporada, cabe esperar a que el nivel de las aguas de los ríos baje un poco y facilite la concentración de cangrejos para que cada redada sea un poco más numerosa. Habrá que darles un poco de tiempo, aunque será este fin de semana cuando cientos de pescadores vayan en su busca.