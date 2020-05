Tundidor y sus poemas salmantinos (1): “Desde las Úrsulas”

Jesús Hilario Tundidor leyendo en el Teatro Liceo durante el XVIII Encuentro de Poetas Iberoamericanos, dedicado a León Felipe y Juan Ruiz Peña (foto de José Amador Martín)

Cada lector elige a los poetas que más le impactan o conmueven. En el caso de la poesía española de todos los tiempos, uno de los autores que más admiro y releo es Jesús Hilario Tundidor (Zamora, 1935). Este destacable poeta, ya en 1962 obtuvo el Premio Adonais, por ‘Junto a mi silencio’. Otros libros suyos son ‘Tetraedro’ (1978), ‘Libro de amor para Salónica’ (1981), ‘Repaso de un tiempo inmóvil’ (1982), ‘Mausoleo’ (1988), ‘Lectura de la noche’ (1993), ‘Tejedora del azar (Poemas exentos)’ (1995), ‘Las llaves del reino’ (2000), ‘Libro de amor para Salónica’ (2005), ‘Fue’ (2008) y ‘Un único día. Poesía 1960-2008’. Esta última publicación es su obra definitiva. Las 920 páginas de los dos volúmenes que componen la edición, recogen la selección y la reescritura de toda su obra como él quiere que sea leída. Cada uno de los dos volúmenes en los que está dividida la edición se corresponden con las dos etapas creativas de su autor a lo largo de su vida.

Y aunque en 2013 se le concedió el Premio Castilla y León de las Letras, Jesús Hilario Tundidor es un poeta al que no se ha sabido (o querido) reconocer tal y como su obra lo amerita. No importa: a Borges tampoco le dieron el Nobel…



Pero vayamos a lo que nos convoca; algunas muestras de su ‘salmantinidad’. Su poema ‘Desde las Úrsulas’, es uno de los más logrados homenajes líricos a esta capital del Tormes. Cada cierto tiempo iré haciendo conocer otros textos suyos.

Jesús HilarioTundidor, Pepe Ledesma, Santiago Castelo, Antonio Piedra, César Antonio Molina y Alejandro Romualdo, durante el I Encuentro de Poetas Iberoamericanos (Salamanca, 1998)

DESDE LAS ÚRSULAS

CON un amor que nunca

he besado en los pechos, ni besaré, recorro

Salamanca. Blanca, blanca, blanca

es la tarde blanca, ligeramente

tiempo la piedra, conocimiento, ¿eternidad

el hombre? Voy escuchando

signos, palabras

megalíticas: no sonidos, no muerte, resonancia

que ha sido acontecer, que allá

por Clerecía augura y yace y posa

y callejea. Topo

con Dios junto a un zaguán

y conchas. Dios está atado y es mendigo, pasa

sobre la brisa la memoria

de Gredos, la cumbre, el águila, Unamuno

agonizando en nieve pura, sueño

de su verdad. Poco después, ya bronce

en enseñanza, hénoslo aquí, corvo

de duda en duda, de muerte en muerte suya

y enquistada.

Y otra vez en las Úrsulas

que es plaza de memoria, esquina

de intimidad: ¡Pobre

semilla! digo

como quien habla a la ternura, al aire

que la transporta, pienso

en ovarios, en úteros, en creación

y en alas. Y España, que ha arrimado

su hombro, su carne pura de mujer decente,

se sonríe y con Dios. Y que así sea.

Alencart, Tundidor, Jacqueline Alencar y Chari Silva (Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca)