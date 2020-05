El Equipo de Gobierno dice que el mensaje de IU en torno al cartel del Carnaval es “distorsionador”

Sábado, 30 de mayo de 2020

Le piden a Domingo Benito que no acuda a las comisiones de Carnaval “para sólo poner problemas”

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo emitió en la noche del viernes una nota de prensa en respuesta a las declaraciones efectuadas por el portavoz de Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común, Domingo Benito, sobre el proceso de elección del Cartel del Carnaval del Toro 2021, en las que, entre otras cuestiones, alertaba de que el voto online no será secreto.

Según se apunta en la respuesta del Equipo de Gobierno, en la Comisión donde se trató el tema ya se le dijo a Domingo Benito que desde los servicios informáticos “velarán porque el sistema sea lo más secreto o confidencial que pueda ser”, y que el Equipo de Gobierno “poco debe decir”, salvo “sujetarse a las posibilidades técnicas”. En todo caso se recuerda que quién quiera tiene el voto presencial a su disposición.

El Equipo de Gobierno apunta que la votación online es “una reivindicación de muchos mirobrigenses”, considerando que Domingo Benito “sólo persigue que el sistema no cuente con un respaldo mayoritario de los aficionados e interesados”. Asimismo, le acusan de que su mensaje es “claramente distorsionador”, y que “se opone a favorecer la participación ciudadana”.

En este sentido, aseguran que el portavoz de IU-CR en Común “sólo está buscando cualquier excusa para trazar el conflicto, aunque sea por cosas sin ningún tipo de importancia”, añadiendo que “ya no nos sorprende, ya que viene siendo la tónica en sus posturas últimas con el ‘cheque bebé’ o el tema de las terrazas”.

Respecto al proceso de elección del cartel, explican que las bases se llevaron a una primera Comisión para recabar el apoyo de otros grupos, “pero con IU es imposible llegar a puntos de encuentro; es o su opinión en todos sus términos o busca el enfrentamiento”. Por el contrario, agradecen al PSOE y Ciudadanos sus “aportaciones constructivas y la capacidad de llegar a acuerdos con todos”.

El Equipo de Gobierno concluye su nota pidiendo a Domingo Benito que no acuda a las comisiones en torno al Carnaval “para sólo poner problemas, y no implicarse en nada”, recordando que IU-CR en Común no participó en las visitas a toros ni en los concursos “ni representando, ni ayudando en nada durante el Carnaval”.