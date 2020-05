La autora de Harry Potter niega haberse inspirado en la famosa librería de Oporto

Sábado, 23 de mayo de 2020

J.K. Rowling ha asegurado que no existe relación entre la famosa escalinata de la librería Lello y la academia Hogwarts

J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, ha desvelado esta semana que nunca se inspiró en la famosa escalinata de la librería Lello & Irmão de Oporto para localizar la academia Hogwarts, ya que ni siquiera la conocía cuando comenzó a escribir la famosa saga.

Ha sido mediante la red social Twitter, en respuesta al comentario de uno de sus seguidores relacionado con el lugar de nacimiento del personaje, cuando J.K. Rowling añadió: “Estaba pensando en poner una sección en mi página web sobre todas las presuntas inspiraciones y lugares de nacimiento de Potter… Por ejemplo, nunca visité esta librería en Oporto. ¡Ni siquiera sabía de su existencia! ¡Es preciosa y desearía haberla visitado, pero no tiene nada que ver con Hogwarts!”, aseguró Rowling sobre la alegada relación entre la mundialmente famosa librería y la escuela de magia.

La librería centenaria es uno de los lugares más visitados de la ciudad norteña y está incluida en los itinerarios de muchas guías. Su historia y magnífica arquitectura, mezcla de art nouveau, neogótico y otros estilos bien valen una sosegada visita.

Una tranquilidad que se volvió imposible tras la saga Harry Potter, cuando muchos de sus seguidores la identificaron como el escenario en que se habría inspirado Rowling para describir la biblioteca y otros lugares de la academia Hogwarts. Miles de turistas empezaron a llenar sus pasillos y a hacerse selfis en su magnífica escalera roja de rica balaustrada, recogiendo la luz de sus vidrieras.

A partir de 2015 la librería comenzó a cobrar entrada, cuyo importe es deducible en la compra de un libro. La dirección quiere compatibilizar la contemplación de su suntuosa arquitectura con la misión de la casa, la venta y edición de libros.

La librería existe en su ubicación actual desde 1906, después de las obras dirigidas por el ingeniero Francisco Xavier Esteve. La empresa había nacido en 1881 en otra ubicación por iniciativa de los hermanos José y Antonio Lello y ya desde su apertura se convirtió en un lugar de prestigio, donde frecuentemente se reunían los escritores más representativos de la literatura portuguesa de la época con la burguesía ilustrada de Oporto a través de multitud de eventos culturales.

J.K. Rowling vivió en Oporto entre 1991 y 1993. En ese tiempo comenzó a escribir el primer libro de la serie, “Harry Potter y la Piedra Filosofal”. Todo el mundo dio por hecho que se había inspirado en la escalera roja de ‘Lello & Irmão’ para la famosa escalera mágica de Howgarts, pero ahora la autora asegura que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.