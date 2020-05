'Iberoamérica Ama', una selección de poesía amorosa publicada en Salamanca por Enrique Viloria

Enrique Viloria y la portada de la antología (foto y composición de José Amador Martín)

IBEROAMÉRICA AMA, es una atractiva compilación de poemas en torno al Amor, la cual ha sido seleccionada por Enrique Viloria Vera, escritor venezolano radicado en Salamanca, quien deja bien claras sus pretensiones: “No es mucho lo que tengo que añadir, una cosa lleva a la otra: he estado muy interesado en el tema de la poesía amatoria desde siempre, y, más recientemente, la feliz redacción del libro “Once visiones sobre el amor”, intensificó mis búsquedas y lecturas de versos de mi estima. No es ni pretende ser una copiosa y detallada antología: es una humilde compilación de mis personales preferencias, un muestrario de lo que leo, disfruto y me conmueve cuando se trata del amor”.

La misma acopia los textos de 57 autores iberoamericanos y ha sido editada bajo el sello del Centro de Estudios Ibéricos y Americanos de Salamanca (CEIAS), con unas palabras preliminares de Carmen Ruiz Barrionuevo, destacada especialista en Literatura Hispanoamericana; también un texto en contraportada firmado por Edgar Cherubini Lecuna. La pintura de portada, “Amantes con Cupido 2”, es obra del pintor venezolano Carmelo Niño, y el libro ha sido maquetado por Florencia Zabala.

Gastón Baquero en Salamanca (foto de Chema Guzón)

Aquí la listas de autores incluidos por Viloria:

Jorge Luis Borges (Argentina), Octavio Paz (México), Gonzalo Rojas (Chile), António Salvado (Portugal), Ángel González (España), Alejandro Romualdo (Perú), Jesús Hilario Tundidor (España), Gastón Baquero (Cuba-España), Antonio Colinas (España), Ana María Rodas (Guatemala), Alfredo Pérez Alencart (Perú-España), Jaime Alejandre (España), Elena Vera (Venezuela), José López Rueda (España), Federico García Lorca (España), Rafael Soler (España), Mario Benedetti (Uruguay), Pablo Neruda (Chile), Luis Alberto de Cuenca (España), Ernesto Cardenal (Nicaragua), Dario Jaramillo Agudelo (Colombia),

Luis Cernuda (España), José Martí (Cuba), Blanca Valera (Perú), José Ángel Buesa (Cuba), León Felipe (España-México), Jaime Sabines (México), Sor Juana Inés de la Cruz (México), Antonio Machado (España), Dulce María Loynaz (Cuba), Enrique Gracia Trinidad (España), José Hierro (España), Miguel Otero Silva (Venezuela), José Agustín Goytizolo (España), José Pulido (Venezuela), Andrés Eloy Blanco (Venezuela), Rubén Darío (Nicaragua), José María Muñoz Quirós (España), Álvaro Mutis (Colombia), Andrés Bello (Venezuerla), Eugenio Montejo (Venezuela), Francisco de Quevedo (España), Miguel de Unamuno (España),

Alejandro Romualdo en salamanca (foto de Jacqueline Alencar)

Eunice Odio (Costa Rica-México), Elvia Ardalani (Venezuela), Joaquín Marta Sosa (Venezuela), Garcilaso de la Vega (España), Miguel Hernández (España), Lope de Vega (España), Rafael Cadenas (España), José Pulido Navas (España), César Vallejo (Perú), Claribel Alegría (El Salvador), Juan Mares (Colombia), Alfonsina Storni (Uruguay), Carmen Cristina Wolf (Venezuela) y el propio antólogo.

Disfruten de su lectura, accediendo a la revista literaria digital Crear en Salamanca:

http://www.crearensalamanca.com/wp-content/uploads/2020/05/Iberoam%C3%A9rica-Ama-Ebook-hojas-blancas.pdf

Enrique Viloria Saludando ala reina Sofía, en la Universidad de Salamanca