Cuarenta en cuarentena. Antología de poetas de Rio Grande do Norte (Brasil)

El joven escritor Thiago Jefferson Galdino (Mossoró, Río Grande do Norte, 1993) me escribe y envía un enlace para que conozca y valore su último proyecto llevado adelante. Me alegra poder difundir este generoso trabajo, la antología por él coordinada bajo el título “Quarenta em quarentena”, donde cuarenta poetas (nacidos allí o que desde allí van aportando reconocimiento a dicha cultura nordestina) dejan conocer sus versos escritos durante este ya prologado confinamiento. Hay dos excepciones: las prosas de Leonam Cunha y Lucas Rafael. La antología está dedicada a la memoria de las víctimas de Covid 19 y la portada de es obra del artista Anchieta Rolim.

Excelente aporte de la poesía potiguar (así se les conoce a los nacidos en el Estado de Río Grande do Norte). De los cuarenta autores, conozco personalmente a cuatro de ellos, pues han pasado por Salamanca, tanto para actos poéticos o para realizar estudios de doctorado. Los mismos son David de Medeiros Leite, Clauder Arcanjo, Rizolete Fernandes y Leonam Cunha, este último es un joven poeta y abogado de Areia Branca que esté realizando sus estudios de doctorado en la Usal.

Los poetas Alfredo Pérez Alencart, Antonio Colinas y Clauder Arcanjo , en el Centro de Estudios Brasileños de la Usal (foto de Jacqueline Alencar)

Los poetas A. P. Alencart, David de Medeiros Leite y José Amador Martín, en el Centro de Estudios Brasileños de la Usal (foto de Jacqueline Alencar)

Esto me comenta el antólogo Thiago Jefferson Galdino, que transcribo para una mejor comprensión del objetivo de su compilación: “La Antología poética “Quarenta em Quarentena” está compuesta por poemas, entre inéditos y publicados, de 40 autores de Rio Grande do Norte. La colección referida, en su contenido, recorre temas que dialogan con la distancia social actual resultante de la pandemia que estamos experimentando. La melancolía, la tristeza y la esperanza son composiciones que se insertan en el eje del material. Todo el libro fue hecho a través del apoyo recíproco. Por lo tanto, la portada, el diseño y los textos se produjeron en un acto de solidaridad y, por lo tanto, la antología misma se distribuye, en formato de libro electrónico, de forma gratuita. Creemos que con la propuesta podemos, además de dialogar con nuestros valores, contribuir a la democratización del acceso a la literatura potiguar en un escenario de pandemia, donde la cultura es aún más necesaria y se consume ampliamente”.

Las poetas Satoko Tamura y Rizolete Fernandes en el Colegio Fonseca de la Usal (foto de Jacqueline Alencar)

Aquí el enlace para descargar libremente la antología:

https://drive.google.com/file/d/1dIQmJwrYqQAe7d0SrIMNbjQuJlkdfvwi/view?usp=drivesdk

Y aquí los nonbres de los poetas antologados por Thiago Jefferson Galdino:

Alexandre Filho, Anchella Monte, Ângela Rodrigues Gurgel, Bárbara Fonseca, Caio César Muniz, Camila Paula, Carlos Guerra Júnior, Carmen Vasconcelos, Cefas Carvalho, Cellina Muniz, Clauder Arcanjo, David de Medeiros Leite, Demétrio Diniz, Dulce Cavalcante, Gessyka Santos, Gonzaga Neto, Gustavo Luz, Humberto Hermenegildo, Iara Maria Carvalho, Jeanne Araújo, João Andrade, José de Castro, Junior Dalberto, Kalliane Amorim, Leonam Cunha, Lívio Oliveira, Lucas Rafael, Marcos Ferreira, Marcos Medeiros, Margareth Freire, Maria Maria Gomes, Marina Rabelo, Nivaldete Ferreira, Rizolete Fernandes, Salizete Freire Soares, Theo G. Alves, Thiago de Goés, Thiago Medeiros, Vanda Maria Jacint y Wescley J. Gama.

Finalmente, un enlace de la Televisión de Rio Grande do Norte, dando cuenta de la antología

https://www.youtube.com/watch?v=keVKYZ8Bj9U

Alencart, Elías, Fernández Labrador y Leonam Cunha, con el libro “El año de la necesidad”, del costarricense Juan Carlos Olivas, por él traducido al portugués (Foto de Jacqueline Alencar)

El escritor y antólogo Thiago Jefferson Galdino