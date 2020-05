Iván Oñate: Voz de Allende grabada en Salamanca

El poeta Iván Oñate leyendo en el Teatro Liceo de Salamanca (foto de José Amador Martín)

El destacado poeta Iván Oñate participó en el XXII Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que se celebró en Salamanca del 14 al 16 de octubre. El 15 de octubre recibió, de manos del Alcalde, el reconocimiento de Huésped Distinguido de Salamanca.

Hoy hago conocer otra de las grabaciones realizadas en el Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca durante el citado encuentro por mí coordinado y organizado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Es trabajo de Roberto Rodes (responsable de la asociación cultural zaragozana TheBooksmovie), y acaba de ser difundida desde el portal de la Fonoteca de Poesía Contemporánea. Dicho portal cuenta con más de mil registros sonoros de autores de habla castellana, además de otras lenguas. Esta labor es fruto de un acuerdo entre la coordinación de los encuentros y TheBooksmovie.

Aquí el enlace con los dos poemas grabados al poeta ecuatoriano:

https://thebooksmovie.com/2020/04/29/cuando-mori-ivan-onate-ecuador/

Y Aquí el texto de los dos poemas:

CUANDO MORÍ

Para levantarme la tapa de los sesos

no hizo falta una mágnum 44

o la Lugger

que portaba Marlon Brando

en El baile de los malditos

Bastó

mi dedo índice

Mi dedo índice apuntando mi sien

Fue un suicidio

íntimo, discreto,

Silencioso.

Intervención de Iván Oñate en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento (foto de Jacqueline Alencar)

BIOGRAFÍA APÓCRIFA DE BORGES

a María Esther Vázquez

Madre

apiádate de Borges

el enamorado. Cuídalo

que no resbale. Tu niño está preso

de la peor de las cegueras,

esa que permite ver la luz

del otro lado, de todo

lado.

Luz que no pudieron sospechar

y peor

tocar las palabras.

Ayúdalo a vencer

los oscuros temores

que heredamos en la sangre y

esos otros,

más profundos y terribles,

que se esconden entre las páginas

de los libros.

Madre

consuélalo por la fatiga,

por el insensato propósito

de renunciar a ser Borges, aquel

en cuyos brazos

jamás desfalleció la mujer amada.

Anúnciale

que los materiales de un poeta

son la humillación y la angustia.

La convicción inexorable

de un destino desdichado.

Recuérdale

que conocerá la gloria. A su alrededor

se levantará un universo, un mundo

embellecido por su álgebra y por su fuego,

una ciudad

querida y detestada.

Una ciudad

donde millones de seres

tomarán el ascensor o el subterráneo

pero con la certeza

de haber perdido su destino.

Una ciudad

donde existe la única mujer. La única.

Y ella no lo ama.

Inestrosa (El Salvador), Giraldo (Colombia), Oñate y Rodríguez (México), en el Colegio Fonseca de la Universidad (foto de Jacqueline Alencar)

Iván Oñate (Ambato, Ecuador 1948). Su obra ha sido traducida al alemán, francés, inglés, portugués, griego, polaco e italiano. Profesor de Semiótica y Literatura hispanoamericana en la Universidad Central del Ecuador, actualmente es Director de la emblemática revista Anales de la UCE. Ha publicado: Estadía Poética (Argentina, 1968); En Casa del Ahorcado (1977); El Ángel Ajeno (1983); El hacha enterrada (1987, cuentos, nueve ediciones); Anatomía del Vacío (1988); El Fulgor de los Desollados (1992); La canción de mi compañero de celda (cuento, 1995). La nada sagrada (1998, 2010); La frontera (Colombia, 2006); El país de las tinieblas (México, 2008, Perú 2016); Cuando Morí (Primera edición, México 2012, Ecuador 2013); Epistemología de la nada, New York 2017). Escritor invitado por la University of Westminster y el King’s College de Londres; A&M Texas University; George Mason University, Washington; Florida State University; Por las universidades de Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Lovaina (Bélgica), Austin (Texas) y Autónoma de México. Conferencista magistral en la Universidad de Lovaina (Bélgica), Universidad de Guanajuato (México), Universidad de Nuevo León (México). Universidad Autónoma de Zacatecas (México). Casa de América, Madrid 2017. Alfred Hitchcock Mystery Magazine publicó su cuento “La fiel literatura” que también fue antologado por la editorial española Páginas de Espuma junto a nombres como Benedetti, Monterroso, Volpi, Walsh, Sepúlveda, Vila–Matas y otros. También fue llevado al cine por el director Diego Arteaga y su poema “Lluvia Bastarda” fue grabado por la banda de rock “El delicado sonido del trueno”.

Carlos Aganzo, Oñate, Roberto Rodes y otros poetas en el Fonseca, escuchando las canciones de la venezolana Rosario Anzola (foto de Jacqueline Alencar)