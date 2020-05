El presidente no tiene quien le escriba

Este título es atractivo porque nos recuerda a otro del gran “Gabo” García Márquez, nada más. Pero no crean que vamos a realizar una loa subjetiva de la gestión del Sr. Sánchez, nuestro deseo es el intento de una crítica objetiva. Ya existe mucha irresponsabilidad en el ambiente para que sigamos alimentando toxicidades que no ayudan a lo verdaderamente importante: la erradicación de la COVID-19.

Hoy, recuerdo, estamos en la fase 0 de la “nueva normalidad”, término acuñado por el presidente. Un puente que nos llevará, en intervalos de dos en dos semanas, a ese final de junio en el que se espera una “normalidad responsable”. Día en el que no debemos tocar la traca de la victoria, pues para entonces muchos de los hábitos de prevención e higiene quedarán por cuenta de la ciudadanía, y apelamos al civismo y, si nos ponemos ante el espejo de la empatía, recordemos que habrá que tomar la mascarilla al mínimo catarro.

Pero hablábamos del presidente, y si algo debemos reconocer al presidente, será su capacidad de trabajo. Sánchez dice que “las polémicas no curan enfermos”. ¿Lleva razón? Sí, lleva razón. ¿Lleva razón Casado cuando dice que “Sánchez debería llamarle más a menudo”? Sí, lleva razón. Crítica positiva esta última que la oposición está en el derecho de hacerla. Sin embargo, cuando en otros momentos, por otras personas, alguien dice “que el virus es Pedro Sánchez”, ¿qué es eso?, ¿qué de constructivo tiene este sinsentido?

No obstante, flaco favor haríamos al país y al propio Gobierno si dijéramos que lo está haciendo todo bien. Primero porque no es verdad, y si así fuera sería una de las pocas excepciones que se dan en el mundo. Y segundo, porque ante una pandemia como la presente, en medio de su humildad, este columnista tiene que mantener la tensión, sin tensionar, para que no nos relajemos.

Y esa, la Prensa, es una de las garitas que vigilan al presidente, pero lo suyo no es fácil, sabemos que se trata de estar en un lado de la cuerda y ver en el lado opuesto que tiran, cada cual con su razón, las autonomías, los sindicatos, los empresarios, los trabajadores, los partidos no afines… y Europa.

Pongamos como ejemplo a nuestro admirable señor Revilla, político carismático y de gran sentido común, con opiniones tan celebradas como la de un “padre Ángel” de la política. Sin embargo, el pasado sábado era puro lamento porque el señor Sánchez no deja que los cántabros recojan setas para su autoconsumo. Decía que si él tuviera compartida esas medidas “anticovid” daría vía libre a esta labor sin dudarlo.

¿Ha pensado el Sr. Revilla el número incalculable de “micólogos” que saldrían del confinamiento? Un dato: Este fin de semana ha sido el primero en el que los deportistas individuales han salido a disfrutar de su especialidad favorita. Quizá ustedes hayan visto las imágenes en un lugar de nuestro país que lo dicen todo: ¡nunca se habían visto en el mar tantos surfistas juntos y apiñados practicando este deporte! Impensable. Yo me malicio que alguno saldría con la tabla recuerdo de un abuelo.

El Sr. Revilla es un buen presidente de Comunidad, pero por su pasión por Cantabria no todos apostarían por él para presidir un gobierno nacional. Gobernar de manera imparcial y a gusto de todos es muy difícil.

Al Sr. Sánchez no se le ve pesimista ni optimista, pero es sensato cuando dice que “no le perdamos el respeto al virus”. Hoy las cifras que nos da el Sr. Simón son claramente positivas, pero todos sabemos que el optimismo es malo por la relajación que arrastra.

Ahora veremos en la siguiente fase el vaivén de coches para acceder a la segunda vivienda (saludos entre amigos, etc.). Un escalón más de esa desescalada. Y son muchos los españoles que merecidamente disfrutan de esa segunda vivienda, pero es una anécdota en relación con la mayoría. Lo normal de nuestros compatriotas es que la segunda vivienda sea el bar. Y tendremos paciencia, pero abrir los bares y continuar con la vida normal y social será todo un reto.

Pensemos que son tantos los escalones que se han de bajar sin retroceder, que en alguno puede abrirse una brecha para el Sr. Sánchez y cualquiera de sus antagonistas puede aprovecharla. No sería bueno, pues ahora no se juega a la política, sino con un problema sanitario desconocido.

De momento, no es mala la filosofía del Sr. Sánchez, o sea, la de Simeone: partido a partido. Y una irresponsabilidad grande, que la pagaríamos todos los españoles, sería que lo dejaran solo y no pudiera ampliar el estado de alarma.