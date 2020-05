El Gobierno pedirá la cuarta prórroga del estado de alarma el próximo miércoles

Sábado, 2 de mayo de 2020

El presidente reconoce que “No hay plan B” en el caso de que el Congreso no aprueba la nueva prórroga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que se va a aprobar un fondo especial no reembolsable "para la reconstrucción social y económica" ante la crisis del coronavirus, dotado con 16.000 millones de euros. El objetivo del mismo, ha dicho, es que "ninguna comunidad autónoma se quede atrás con independencia del impacto de la pandemia enn cada territorio".

Por otro lado, el presidente ha anunciado que pedirá la el miércoles al Congreso la aprobación de una nueva prórroga del estado de alarma, la cuarta, de otros 15 días. "Sabemos ahora que el estado de alarma ha funcionado y sabemos que sigue siendo necesario", ha afirmado Sánchez, en una comparecencia en Moncloa. La actual prórroga, la tercera, entró en vigor el domingo 26 de abril, y se prolongará hasta la medianoche del 9 al 10 de mayo.

El Gobierno, para aprobar la prórroga, necesita la mayoría simple del Congreso. En la última votación, el 23 de abril, la prórroga salió adelante con 269 votos a favor, 60 en contra y 16 abstenciones. "Vamos ganando la batalla contra el epidemia pero con un coste muy alto en vidas. El virus no se ha marchado", subrayó Sánchez. Ante la posibilidad de que la votación no salga adelante, el presidente manifestó que "No hay plan B. La manera de acabar con la pandemia es el estado de alarma. Creo que es el momento de ser responsable y de estar a la altura de la situación. Espero que todos los políticos de este país arrimen el hombro y que podamos prorrogar el estado de alarma mientras exista peligro por el COVID-19”.