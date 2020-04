Ciudadanos propone un cambio en los presupuestos municipales para ayudar a pymes y autónomos

Ciudadanos cede partidas que se preveía consignar en el presupuesto de 2020 a favor de comerciantes, pymes, hostelería y autónomos Tras arduas y largas negociaciones con el Equipo de Gobierno para la elaboración de los Presupuestos del ejercicio 2020, buscando siempre el bienestar y progreso de ésta Ciudad. Sometimos en su día a acuerdo la negociación de ciertas inversiones reales en infraestructuras. Sometimos a acuerdos partidas presupuestarias para fomentar ferias y actividades con el fin de atraer visitantes y el desarrollo de la comarca. Hoy, nos encontramos con una situación especial debido al COVID-19. La situación ciudadana, social y económica ha variado sustancialmente. Por ello Ciudadanos Béjar propone y así se hará constar ante el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Béjar lo siguiente: 1º.- Renuncia a las partidas presupuestarias en inversiones a favor de ayudas para el comercio, hostelería, Pymes y autónomos. 2º.- Que todas las partidas presupuestarias dedicadas a ferias y fiestas que no se puedan celebrar, vayan destinadas al fomento del empleo en éstos sectores mencionados. El pequeño comercio, la hostelería, las pymes, el autónomo necesita de nuestros medios. Béjar y su comarca es de todos y para todos. Por ello, también solicitamos que las tasas e impuestos (basura, terrazas, alcantarillado, IBI, etc.) sean condonadas a éstos sectores en la parte proporcional correspondiente, y si fuera posible en su totalidad. Es nuestro deber moral, no permitir que ningún establecimiento le ponga el candado a su puerta. Ciudadanos Béjar