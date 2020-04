Hoy es Jueves Santo

Jueves, 9 de abril de 2020

Sí, sí, aunque no lo parezca externamente, hoy es el día de Jueves Santo. Uno de los tres jueves que "relucen más que el sol". No sé si lloverá o que tiempo hará hoy, pero os aseguro que se va a cumplir el dicho popular. Es cierto que no vamos a reunirnos, como otras veces, para la Misa de la "Cena del Señor", tampoco vamos a tener el hermoso "monumento" lleno de flores y de luces en honor del Santísimo Sacramento (ya lo tenían diseñado con tiempo algunos fieles de la Parroquia de S. Pedro, donde nos tocaba este año)... tampoco vamos a tener la "hora santa" ni la procesión del Silencio (¡qué bien cumplís siempre el juramento de silencio en la procesión!, soy testigo. Pero mirad, yo creo que es posible vivir este día eucarístico por excelencia, de una manera más intensa que nunca.

Va a ser más austera la forma de celebrarlo en las parroquias; sólo va a estar físicamente el celebrante, PERO VAIS A ESTAR TODOS en espíritu. Os invito a uniros a través de la Tele, de la Radio o Internet a toda la Iglesia que celebra la Institución de la Eucaristía, la Institución del Sacerdocio Ministerial y el Día del Amor Fraterno. ¡Casi nada para un cristiano!. Y, como no vais a poder tener un ratito de silencio ante Jesús Sacramentado, hacedlo desde casa, ante un cirio o una imagen. Dadle gracias al Señor por el gran regalo de la Eucaristía, alimento para el camino; agradecedle también la presencia de sacerdotes en nuestras parroquias y pedid para que seamos más santos y más entregados a vuestro servicio. Y tened presente, finalmente, que hoy se nos recuerda el mandamiento nuevo de "amaos los unos a los otros, como yo os he amado". Es un compromiso de amor y solidaridad para con todos, especialmente para con los más pobres y los que más sufren. Son muchos los que tenemos cerca y estoy "orgulloso" de los gestos que estáis teniendo, aunque no todos aparezcan en los medios. Dios os lo pagará con creces.

Termino, recordando a nuestra querida Cofradía del Silencio, que cumple 90 años ya. Sé que sufrís porque no podéis salir ¡otro año más! acompañando a "vuestro" Cristo. Tened confianza. Él comparte nuestro sufrimiento y hará posible que tengamos muchos años para mostrarle el amor y la devoción que sentimos por Él.

Y para finalizar, os invito a continuar en casa, "resistiendo", (¡con las ganas que tenemos de vernos!), que "no hay mal que cien años dure". Cuidaos mucho, y si cae alguna torrija de más, por una vez no pasa nada. Y SEGUID VIVIENDO VUESTRA FE CON MUCHA ALEGRÍA Y ESPERANZA.

Saludos.

Ángel Martín Carballo

Párroco de San Pedro-San Isidoro, El Sagrario y Presidente del Cabildo Catedralicio