Miércoles, 8 de abril de 2020

Desde que se decretara el estado de alarma, especialmente en el medio rural, es una de las cuestiones que más dudas sigue generando

¿Se puede ir al huerto durante el estado de alarma? Es una de las cuestiones que más dudas está generando, especialmente entre los vecinos del medio rural donde sería el tiempo de preparar la tierra para la siembra de productos de temporada como las patatas o cebollas.

Y la respuesta es no, no se puede ir al huerto particular, por lo que a acudir a la huerta durante estos días puede ser motivo de sanción por saltarse el estado de alarma. Y las primeras multas han llegado a la provincia de Salamanca. Entre ellas, una vecina de Juzbado que sido multada por ir a la huerta y después de ser advertida hasta en dos ocasiones.

Sí está permitido si el huerto forma parte de una actividad económica. ¿Se admiten excepciones? En el caso de la huerta particular sólo se admiten excepciones en casos de fuerza mayor y que se pudieran justificar ante la Guardia Civil.

En algunos municipios de la provincia se había permitido excepcionalmente cuidar los huertos familiares, de una manera ordenada y durante unos determinados días a la semana. Es el caso de Alba de Tormes. Sin embargo, debido al incumplimiento de esta norma, el Ayuntamiento ha decidido prohibir su explotación hasta nuevo aviso.

En otros municipios como Ledesma se permite solo ir a regar dos días a la semana y a primera hora de la mañana, pero no está permitido sembrar o preparar nuevos huertos.

Peticiones en otras comunidades autónomas para mantener vivas las huertas de autoconsumo

En algunas comunidades autónomas como Aragón han iniciado una campaña de adhesiones de asociaciones, colectivos y ayuntamientos para solicitar que se permitan recolectar y realizar las tareas mínimas necesarias para mantener los huertos de autocontrol. Los huertos de autoconsumo no pueden ser considerados como lugares exclusivamente de ocio, sino que alimentan a miles de personas en todo el país y proveen de alimentos frescos, nutritivos y de temporada a la población”' señalan las entidades impulsoras de esta campaña. A esto, añaden, los ritmos de la naturaleza no se detienen.

“Las huertas de autoconsumo son el acceso más directo al producto fresco y para muchas familias es incluso un elemento clave para su economía doméstica. Para algunas familias puede representar a día de hoy un apoyo todavía más necesario dadas las actuales circunstancias de pérdida de puestos de trabajo”.