“Tal como éramos” es una canción y una película con el mismo título protagonizadas ambas por la excepcional Barbara Streisand, obra de Sydney Pollack con un co-protagonista también de excepción como Robert Redford. El argumento es una historia de amor en pleno macartismo, una época de exterminio paranoico y sibilino del hombre sobre el hombre.

Hoy nos persigue un “bicho” y, que sepamos, no se trata de un “bicho” puesto en circulación por manos humanas. Y perdón para los más expertos, pues ni siquiera debemos hablar de “bicho”, dado que la ciencia desde hace cien años se halla dividida y para algunos es un ser vivo de “generación espontánea” llamado virus, y para otros, aunque se le llame de igual forma, es solo la unión sin vida, dicen, de una proteína y un ácido, y solo alcanza la categoría de ser vivo si entra dentro de una célula. Aquí lo dejamos, pero si se atreven expliquen a los niños que un virus “es un bicho pero no es un bicho”, o sea -disculpen la broma-, la misma dificultad que en tiempos debería tener explicar a un padre “estoy embarazada pero no te preocupes que muy poquito”.

En la entradilla hablábamos de “Tal como éramos”, pero vamos a dejar la película y nos vamos a referir a “cómo éramos” solo dos meses atrás. ¿Lo recuerdan? Al menos así lo reflejaba el share televisivo de una gran mayoría. Éramos el país de las tentaciones, o isla, no lo recuerdo bien. ¡Qué felices! Un dramón de una chica, Fani, colocando los cascos (término más del sur) a su novio y él y toda España siguiéndolo por la tele (“Vuelve a tocarla, Sam”) mientras el burlado gritaba alarmado: “¡¡¡Estefaníaaaaaa!!! Después nos “congratuló” saber que aún siguen juntos.

Hoy, aquello pasó, nadie lo recuerda, todos estamos en “el país de las tensiones”. Y aunque nos cueste, el humor debe ser un arma de construcción evasiva, pues este virus/bicho nos está dando un pellizco de enfermedad y de muerte, pero no aguantará ante la unidad y la solidaridad de todos. Esto, seguro.

Usted y nosotros no sabemos hacer respiradores, ni mascarillas, ni contamos con el instrumental necesario para realizar pantallas para la cara. Pero tampoco nos piden un imposible: exactamente que no hagamos nada. Aunque con fallos, como en todo, tenemos un país serio y bien estructurado para un estado de emergencia: las mejores personas en la Sanidad y también en los equipos de asistencia y seguridad personal y social. Lo nuestro, lo de los que estamos confinados, es tan fácil como quedarnos en casa. Solo eso.

¿Y qué hace usted en casa? Hay tantas recetas como tipos de familia. Si son ustedes una pareja, a ver si sirve nuestra sencilla contribución: infórmense y lean libros, además de ver una película de vez en cuando. Pero no una película cualquiera, déjense llevar por su mejor intuición y por los Oscar o los Goya, que les aseguro los dan por la calidad.

Nuestra película este pasado domingo ha sido “La vida es bella”, aquella película de fin de siglo tierna, imaginativa, audaz y, sin escatimar ningún otro adjetivo, obra del gran Roberto Benigni, una parodia caricaturesca de la Italia fascista de la Segunda Gran Guerra. ¡Peliculón! Un genial Benigni, guionista-director-protagonista, que se ingenia un juego para su hijo (excelente la actuación del niño), recluido con él en el campo de exterminio.

Terminada la película nos interesa conocer el trato que recibió esta gran obra en el festival de los premios. Tres fueron los Oscar (también un Goya a la mejor película) y, por supuesto, el de Mejor Actor para Benigni. Pero si “La vida es bella” no fue elegida como Mejor Película en los Oscar, en beneficio de “Shakespeare in Love”, exclamamos: ¡cómo será esta última! Nuestra tarea para el próximo pase será verla.

Difícil lo tiene para superar “La vida es bella”. Un himno a la alegría en el que el amor de pareja y de padre emociona a raudales con sus constantes bromas. Deberíamos tomarla como ejemplo si queremos distraer a nuestros hijos o nietos y, ante las cifras de don Fernando Simón, a quien pronto lo necesitamos ahí, digámosles QUE VAMOS GANANDO.

Por último, no podemos cerrar nuestro artículo de hoy sin dar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de DON FRUCTUOSO MANGAS, compañero y maestro en esta sección de opiniones de SALAMANCA AL DÍA. D.E.P.