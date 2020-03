Viaje (a Puerto Maldonado), un poema de la brasileña Alice Spíndola

Agradezco a la poeta brasileña Alíce Spíndola el texto que me dedica en su último poemario, Laberintos & Magias (Colección Aguas del Mundo, Brasil, 2020). Publicado solo en castellano (hay edición en portugués), el libro al completo trata sobre mi Perú primero y está dedicado a Mario Vargas Llosa y a mí. Doble gratitud. Contiene una treintena de poemas, acompañados por hermosas fotografías y mapas de las diversas regiones peruanas, especialmente de la Amazonía y sus ríos, así como de los Andes. La traducción ha estado a cargo de Rina de Castro Miranda.

Entre los poemas albergados en la obra, hay uno que no solo está dedicado a mí, sino que traza algo de mi saudade cuando recuerdo esas selvas y gentes que están entrañadas en mi corazón. Aquí reproduzco el texto original y su traducción.

VIAGEM

Longa, a estrada.

Meu amor, ouço o barulho

da chuva que cai.

Chove. Chove muito.

Chove de mansinho.

Ouça!

Uma magia existe nesta chuva.

De sua musicalidade,

escuto a voz de Puerto Maldonado,

a cidade de meus pais.

Lembro o carinho de minha mãe.

Vejo o rosto de meu pai.

As guloseimas da Infância.

Nas margens do Madre de Dios,

água muita depois da chuva.

No lago,

Olhos de um menino vendo os peixes.

Um jardim de luar

torna lindo o jardim da cidade.

Uma música no ar

traz solfejos de outro Tempo.

Meu amor, perdoa-me,

tenho lágrimas, choro este choro manso,

pois, estamos em Puerto Maldonado,e

a Cidade Natal parece estar longe, ainda.

Lluvia sobre el Río Maldonado, acercándose a Pueblo Viejo (Maldonado) Foto de Pavel Martiarena

VIAJE

Larga, la carretera.

Mi amor, escucha la bulla

de la lluvia que cae.

Llueve, llueve mucho.

Y llovizna.

una magia existe en esta lluvia.

En su musicalidad

oigo la voz de Puerto Maldonado,

la ciudad de mis padres.

Recuerdo el cariño de mi madre.

Veo el rostro de mi padre,

Las golosinas de la Niñez.

En las orillas del Madre de Dios,

agua, mucha agua tras la lluvia.

En el lago,

ojos de un niño viendo los peces.

La luna alumbra el jardín

y torna bello al jardín de la ciudad.

Una música en el aire

trae solfeos de otros tiempos.

Mi amor, perdóname,

tengo lágrimas, lloro un llanto sentido.

Estamos en Puerto Maldonado y la

Ciudad Natal parece estar lejos, todavía.

(*) Traducción de Rina de Castro Miranda.

Canoa navegando las aguas del Madre de Dios (foto de Pavel Martiarena)

Alice Spíndola (Ponte Nova, Minas Gerais, 1940). Licenciada en Letras Anglo-Germánicas por la Universidad Católica de Goiás, poeta, cuentista y ensayista, radicada en Goiás desde 1951, desde donde viene escribiendo una obra por la que ha recibido el Premio Nacional Jorge Fernandes (Río de Janeiro), el Premio Auta de Souza (Río Grande do Norte) o el Premio Internacional de Literatura Brasil – América Hispánica (Belo Horizonte), por citar algunos. Entre sus libros publicados están: Fio do laberinto (1996); A chave do Vidro (2001); O Loire – poema fluvial da França (2006); O Araguaia, rio e alma de Goiás (2008), Cincuenta poemas escolhidos pelo autor (2009, antología); Asa da Espiritualidade – Obras de António Salvado (2010, Impressões de Leitura) y Versek / Poemas (2011, en húngaro y portugués), ‘Vou pelo rio Tormes’ (2014) o Bajo el zumo del tiempo (2015), entre otros. Versos suyos han aparecido en antologías brasileñas y en otras editadas en Francia, España, Cuba, Alemania, Holanda, Canadá y Portugal.

Antonio Colinas, Alice Spíndola y Antonio Salvado en el Balcón del Ayuntamiento de Salamanca (foto de Jacqueline Alencar)