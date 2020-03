Salamanca suma otros 8 fallecidos por coronavirus, con lo que alcanza 54 muertos y 629 infectados

Jueves, 26 de marzo de 2020

En Castilla y León son 3.488 casos, es decir, 548 más que el miércoles

Salamanca alcanza los 54 muertos por coronavirus, después de los 8 que se han registrado en el último día. Además, son 629 casos de coronavirus. Lo que significa que en las últimas 24 horas se han registrado 96 más. Es uno de los datos anuciados esta mañana por la Junta de Castilla y León.

La Consejería de Sanidad ha confirmado a las autoridades sanitarias nacionales, desde la última comunicación pública, 548 casos más de infección por SARS-CoV-2, con lo que en Castilla y León se alcanzan los 3.488 positivos. Asimismo el total de altas hospitalarias es de 423, 115 nuevas, y los fallecimientos, 253, 47 más respecto a los informados ayer.

Por otra parte, el vicepresidente, Francisco Igea, se quejaba por el reparto del Estado de los 300 millones de euros para la emergencia sanitaria, ya que “no se hace en función del número de enfermos. Los criterios de reparto de este fondo deben variar porque no es comprensible que a un paciente de Castilla y León le corresponda una media de 900 euros y a otras comunidades 3.600 euros por cada enfermo, esto no es razonable. El gasto extra de esta crisis está condicionado por el número de enfermos y no por la población”.